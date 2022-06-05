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南市支持身障者參與藝術 提供復康巴士接送服務

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
滯留島舞蹈劇場6月4、5日在台江文化中心戶外空間演出，台南市社會局提供復康巴士接送身心障礙團員。圖／南市社會局提供
滯留島舞蹈劇場6月4、5日在台江文化中心戶外空間演出，台南市社會局提供復康巴士接送身心障礙團員。圖／南市社會局提供

滯留島舞蹈劇場昨天和今天在台江文化中心戶外空間演出《時光印記》，因劇場夥伴多為肢體障礙者，台南市政府從排練到演出期間提供復康巴士接送服務，除展現重視身心障礙者的社會參與權，也促進人際間互動。

滯留島舞蹈劇場藝術總監張忠安表示，《時光印記》以障礙者、樂齡者的成長歷程和活動相聚的時光作為主題，編創專屬於他們的演出，透過共融藝術給障礙展現的平台。

滯留島舞蹈劇場近年致力於共融藝術，與台江文化核心之一的大廟興學鼓勵「社會參與」及「社區學習」理念相符，因此將台江文化中心作為共融藝術孕育作品的據點，成為台江文化中心長期駐館團隊。

近兩年推出台江共融微劇場，辦理障礙者肢體開發課程，配合專業舞者的舞蹈排演，發掘並培訓障礙表演者肢體的多種語彙。因劇場夥伴多為肢體障礙者，在交通上較為不便，因此向社會局申請中型復康巴士，提供舞者接送服務。

市長黃偉哲表示，為支持並鼓勵身心障礙朋友社會參與，目前全市有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士。中型復康巴士可同時搭載4部輪椅與9個一般座位，接受身心障礙團體、社福機構及市府相關局處申請，協助身心障礙者進行休閒旅遊、會議或集會等集體性活動。

預約申請復康巴士接送服務可洽社會局委託的台南都志願服務協會辦理，電話：溪北區：06-6328899；永華區：06-2997220；溪南區：06-2975678。

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