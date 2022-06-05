快訊

桃園曾確診4歲童突發雙腳無力 母嚇壞抱進派出所求助

人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下要樂活 西拉雅森活節系列活動下周六起登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網

2022西拉雅森活節系列活動，本月11日起至7月10日每周六、日登場，將推出「森活藝術祭」、「森活飆樂祭」、「森活同樂會」3大主題，帶領民眾防疫之際，也能徜徉廣大草原樂活，參與音樂饗宴。

11日下午3點「森活飆樂祭」，由金曲獎重磅樂團─麋先生領銜開唱，還有Vast & Hazy、 Mary See the Future、南西肯恩、有感覺樂團、煙雨飄渺等6樂團接力演出，音樂曲風為甜美清新、溫暖療癒。

西拉雅風管處長徐振能說，西拉雅森活節邀請金曲級樂團、親子劇團與超過20組藝術展演，並有趣味闖關活動、文創市集等，邀請遊客感受西拉雅土地與草原綠意的自然風光，也希望能振興觀光。

「森活藝術祭」於6月11日起於官田遊客中心開辦，展出文化部最佳公共藝術獎得主陳奕彰和台中花博花艷館美術總監張超倫以環保和在地素材，設計西拉雅專屬地景裝置藝術。

11日當天還有台南市政府農業局舉辦的「山海圳國家綠道健走活動」，民眾可持健走紀念勳章至西拉雅官田遊客中心2樓賣店，可享消費滿百打9折優惠。

6月18、19日下午2點起「森活同樂會」，邀請親子喜愛的YOYO台月亮姐姐、蘋果劇團，用戲劇與歡笑讓親子同享輕鬆草地時光，並有「森林小超人」活動，讓小朋友體驗大型戶外彈跳氣墊及各式趣味親子闖關。

更多訊息可瀏覽：https://www.siraya-nsa.gov.tw/zh-tw

疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網
疫情下要樂活， 西拉雅森活節系列活動下周六起登場。圖 ／取自西拉雅風管處官網

親子 樂團

延伸閱讀

歸鄉文化節音樂花火夜未眠 桃警6月3日晚起管制交通

台南水情穩定 白河蓮花季展開

屏東二峰圳百年慶系列活動 見證永續水圳文化

2022年「宮廟風華」活動最終場 明華園今晚梧棲登場

相關新聞

疫情下要樂活 西拉雅森活節系列活動下周六起登場

2022西拉雅森活節系列活動，本月11日起至7月10日每周六、日登場，將推出「森活藝術祭」、「森活飆樂祭」、「森活同樂會...

沙洲變成生態綠洲 麥寮「平安歸」護斑龜

濁水溪出海口過去盡是風吹砂的情景，中央及地方治理揚塵多年，搖身變成生態綠洲，成為候鳥的中繼站及鳥類棲地；第4河川局最近整...

台南市3千棟大樓 汙水接管不到1/3

台南市總共有3千棟大樓，汙水接管不到3分之1，議員指台南汙水接管率僅2成5，與桃園、台中都屬6都後段班，不符國際標準，市...

紐國畫家阿里山尋子 紀錄片上映

電影「費爾的旅程」熱映，記錄紐西蘭畫家費爾1998年起6度來台在阿里山尋找登山失踨的兒子魯本的感人故事，雖遍尋無著卻愛上...

教育部給學生4快篩試劑 嘉市：收到立即通知領取

教育部將免費提供高中、國中及國小、五專前三年學生每人一盒4劑的快篩試劑，並於下周一起透過中華郵政陸續寄送到學校。嘉義市教...

端節連假出遊潮 台南商圈老街昨吸客6萬人今更熱鬧

台南市觀光旅遊局統計，端午連假台南市國華海安河樂、小西門、赤崁樓、孔廟及南紡等商圈昨逾６萬名遊客前往逛街購物品嘗各家經典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。