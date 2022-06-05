疫情下要樂活 西拉雅森活節系列活動下周六起登場

2022西拉雅森活節系列活動，本月11日起至7月10日每周六、日登場，將推出「森活藝術祭」、「森活飆樂祭」、「森活同樂會」3大主題，帶領民眾防疫之際，也能徜徉廣大草原樂活，參與音樂饗宴。

11日下午3點「森活飆樂祭」，由金曲獎重磅樂團─麋先生領銜開唱，還有Vast & Hazy、 Mary See the Future、南西肯恩、有感覺樂團、煙雨飄渺等6樂團接力演出，音樂曲風為甜美清新、溫暖療癒。

西拉雅風管處長徐振能說，西拉雅森活節邀請金曲級樂團、親子劇團與超過20組藝術展演，並有趣味闖關活動、文創市集等，邀請遊客感受西拉雅土地與草原綠意的自然風光，也希望能振興觀光。

「森活藝術祭」於6月11日起於官田遊客中心開辦，展出文化部最佳公共藝術獎得主陳奕彰和台中花博花艷館美術總監張超倫以環保和在地素材，設計西拉雅專屬地景裝置藝術。

11日當天還有台南市政府農業局舉辦的「山海圳國家綠道健走活動」，民眾可持健走紀念勳章至西拉雅官田遊客中心2樓賣店，可享消費滿百打9折優惠。

6月18、19日下午2點起「森活同樂會」，邀請親子喜愛的YOYO台月亮姐姐、蘋果劇團，用戲劇與歡笑讓親子同享輕鬆草地時光，並有「森林小超人」活動，讓小朋友體驗大型戶外彈跳氣墊及各式趣味親子闖關。

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