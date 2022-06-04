教育部給學生4快篩試劑 嘉市:收到立即通知領取

教育部將免費提供高中、國中及國小、五專前三年學生每人一盒4劑的快篩試劑，並於下周一起透過中華郵政陸續寄送到學校。嘉義市教育處長林立生表示，已請各學校校長收到快篩劑後，即聯絡家長來學校領取。

教育處長林立生表示，因應教育部長高中、國中及國小（含五專前三年）提供一盒4劑的快篩試劑，將直接寄送至學校，各校皆會配合相關須知發放，已請各學校校長收到快篩劑後，透過嘉e卡推播給家長分流分時段來學校所通知地點領取。

教育部公布為提供高中、國中、國小、五專前三年學生更足量的家用抗原快篩試劑，行政院協調中央流行疫情指揮中心物資組、中華郵政公司等，免費提供在學的高中、國中、國小、五專前三年學生每人每份4劑家用抗原快篩試劑，並自6月6日起由中華郵政陸續寄達學校，待學生回校實施實體課程便可於學校領取；畢業生若已離校，可回原畢業學校領取，無領取期限。

這次發的快篩試劑，是行政院額外提供的免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，曾經購買過實名制快篩的學生，仍然可以免費領取。