端節連假出遊潮 台南商圈老街昨吸客6萬人今更熱鬧

台南市觀光旅遊局統計，端午連假台南市國華海安河樂、小西門、赤崁樓、孔廟及南紡等商圈昨逾６萬名遊客前往逛街購物品嘗各家經典美食小吃。熱鬧的的安平、新化及鹽水等老街周邊，也有將近２萬多人到訪。今天出遊人數估比昨天增3成。

觀旅局指出，觀光熱點除了傳統市區美食街區及老街商圈外，郊區的關子嶺風景區、後壁菁寮老街俗女村及梅嶺風景區等，也成為遊客到訪的觀光熱點，在疫後觀光前往郊區戶外景點以及體驗舊式農村生活也逐漸成為觀光新焦點。

端午連假期間，台南知事官邸生活館連假3天舉辦「環遊世界．窩樂 World Love市集」可享受各國特色及品嘗吃遍各國好料美食。而另外赤崁朋派商圈舉辦的「赤崁朋派生活節」，活動內容包括露天電影、音樂表演、生活市集與藝術創作等。