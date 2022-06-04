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國道最大古坑服務區設置物產館今開幕 向遊客招手

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國道三號古坑服務區賣場今年9月起整修擴建，施工期9個月，各項服務「不中斷」移至戶外廣場，預計明年5月完工重啟。記者陳苡葳／攝影
國道三號古坑服務區賣場今年9月起整修擴建，施工期9個月，各項服務「不中斷」移至戶外廣場，預計明年5月完工重啟。記者陳苡葳／攝影

國道三號古坑服務區是國內高速公路面積最大的休息站，每年來客數上千萬人次，嘉義縣政府推出的「嘉義優鮮」物產品牌，今天首度至該區進櫃插旗，設置「嘉義縣物產館」，縣長翁章梁、立委陳明文等人出席揭牌，推廣在地盛產的農特產品。

古坑服務區位在雲嘉交界，遊客多會詢問想買在地農特產品，除一直以來都有雲林縣物產館，販售包括名聞遐邇的古坑咖啡，及當季水果、伴手禮等，經營團隊前年底起也與嘉義縣合推「嘉義優鮮」，上線1年創下超過2500萬元營業額，其中在地生產的生鮮品占7成5。

翁章梁說，今廣納175項產品設嘉義縣物產館，將協助75家在地小農與業者擴展行銷管道，尤其現在正是嘉義鳳梨盛產季節，以民雄出產的台農17號金鑽鳳梨為大宗，用路人只要進到服務區，就能馬上嘗到風味最佳的嘉義鳳梨。

經營團隊南仁湖企業進駐古坑服務區9年，既有容量只有20個攤位，已不足現下商家及消費者使用，業者表示，9月賣場將施作擴建整修工程，內部櫃位會暫時移至戶外廣場，etc、超商、伴手禮、食品區等服務不中斷，民眾在空曠場地消費，安全兼顧防疫。

業者說，整修後賣場將擴大，增加30％面積，並有31個攤位，座位區增加67％，並調整動線，窗面採落地窗，通透明亮，讓消費者有更寬敞舒適的環境休憩，另廣場會新種植栽及花草，施工期9個月，預計明年5月改裝完成。

國道三號古坑服務區「嘉義縣物產館」今天開幕，首賣民雄盛產的台農17號金鑽鳳梨。記者陳苡葳／攝影
國道三號古坑服務區「嘉義縣物產館」今天開幕，首賣民雄盛產的台農17號金鑽鳳梨。記者陳苡葳／攝影
國道三號古坑服務區「嘉義縣物產館」今天開幕。記者陳苡葳／攝影
國道三號古坑服務區「嘉義縣物產館」今天開幕。記者陳苡葳／攝影
立委陳明文（前排左四）、嘉義縣長翁章梁（中）等人今天出席國道三號古坑服務區「嘉義縣物產館」揭牌儀式，合力推廣在地農特產品。記者陳苡葳／攝影
立委陳明文（前排左四）、嘉義縣長翁章梁（中）等人今天出席國道三號古坑服務區「嘉義縣物產館」揭牌儀式，合力推廣在地農特產品。記者陳苡葳／攝影
國道三號古坑服務區「嘉義縣物產館」今天開幕，首賣民雄盛產的台農17號金鑽鳳梨。記者陳苡葳／攝影
國道三號古坑服務區「嘉義縣物產館」今天開幕，首賣民雄盛產的台農17號金鑽鳳梨。記者陳苡葳／攝影

嘉義 古坑 鳳梨

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