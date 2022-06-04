台電雲林古坑變電所饋線故障跳脫 2411戶停電

雲林縣古坑二次變電所古1饋線今天下午發生故障跳脫，造成雲林縣古坑鄉、斗南鎮、斗六市等2411戶停電，經搶修，已於40分鐘後全數復電，因天氣悶熱，停電戶汗流浹背。

雲林縣斗六市、斗南鎮及古坑鄉等地下午下起雷陣雨，但天氣依舊悶熱，下午3時左右，古坑鄉、斗六市等部分地區卻傳出停電事故，停電戶因悶熱而汗流浹背。

台電雲林區營業處發布新聞訊息指出，古坑二次變電所古1饋線於下午3時6分故障跳脫，造成雲林縣古坑鄉、斗南鎮、斗六市、阿丹里、將軍里、東仁里、三光里、忠孝路、舊社里等部分區域，以及雲林教養院等路段，共2411戶停電，經搶修，已於下午3時48分全數復電，經查事故原因為一處避雷器不良。