古坑服務區打造國道鳳梨田 拓展嘉義農產通路
嘉義縣政府今天在國道3號古坑服務區開設嘉義縣物產館，現場打造「國道鳳梨田」地景，買一送一直接回饋消費者支持，嘉義縣府藉由專區設置推廣品質優良農產品及拓展通路。
國道3號古坑服務區的嘉義縣物產館今天舉行開幕，由嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委陳明文等人共同剪綵，現場並以USB行動電源果汁機現榨鳳梨汁，在艷陽下暢飲，立即消暑解渴。
翁章梁致詞表示，國道3號古坑服務區的嘉義縣物產館，提供多元的農特產品供旅客選擇，伴手禮或當季新鮮水果都可供選購；其中每年4到8月是嘉義鳳梨盛產
季節，產量最大宗的台農17號金鑽鳳梨產地就在民雄鄉，鳳梨細嫩多汁，品嚐正是時候。
現場特別打造「國道鳳梨田」地景，只要向農民買1顆，就讓民眾自己採收1顆，買一送一活動直接回饋
消費者；翁章梁在現場利用USB行動電源果汁機，示範現榨鳳梨汁，希望讓嘉義鳳梨如「飲」隨行，融入民眾生活中。
嘉義縣農業處說明，國道3號古坑服務區的嘉義縣物產館上架有75家業者、175項商品，包括嘉義縣當令的特色新鮮水果鳳梨，以及嘉義優鮮品牌的山葵醬、鵝油、麻油、苦茶油等，提供休憩旅客購買新鮮農產品及伴手禮。
農業處指出，縣府透過專區的設置，拓展多元通路，提供嘉義縣農特產品展售平台，與農民一同行銷開創多元通路。
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