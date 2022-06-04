爭取安藤忠雄為台南蓋圖書館 黃偉哲透露落腳地點

台南市長黃偉哲今天在臉書表示，日本建築國寶級大師，安藤忠雄先生日前表示，願意為台灣設計一座兒童圖書館，而且不收任何設計費，這麼好的事情，台南當然要爭取。

黃偉哲說，讓台南多一座充滿現代美學風格的兒童圖書館，大家說好不好？在臉書貼出舉牌「安藤老師來台南吧」。

黃偉哲說首先要誠摯歡迎安藤忠雄大師來到台南，台南是台灣最古老的國際城市，如果能在這裡豎立一座現代美學的兒童圖書館，便能一起見證不同的時空背景下的建築，各自在台南留下樣貌與記憶。

他也將親自致函邀請安藤忠雄先生，並且建議他可以在舒適自在的到台南生活一段時間，為孩子們設計最棒的圖書館。

同時台南市政府已有在南科火車站周邊找尋用地，也會籌備大師參訪事宜，就等大師親臨台南，衷心期待，大師建築，落腳台南。

網友紛紛留言表示非常感謝市長大力促成，並推薦地點有人建議在溪北，有人建議靠近市區，有人認為在奇美博物館附近也不錯，但有人認為南科火車站附近也很好，搭火車前往很方便，多數都是非常期待。