台南+5631 黃偉哲：高峰未過要小心

台南市今日新增5631名COVID-19本土個案，統計自今年1月1日至6月3日，台南市累計確診個案人數共12萬6046名，已解除隔離8萬3842名、尚在隔離中4萬3204名。市長黃偉哲呼籲，疫苗覆蓋率還是要再提高，台南市5至11歲學童已有7萬8600位接種第一劑COVID-19疫苗，接種比率71.2%。

黃偉哲表示，疫情高峰有南移的現象，但還是嚴陣以待，即便在端午連假的時候，醫護人員還是不眠不休，為民眾施打疫苗，昨天總共施打9105劑，那其中5900劑是兒童，現在還是要非常的小心，高峰有人說7天有人說10天，不管幾天，都能軟上升，速著陸，高峰的上揚會比較平緩一點，那高峰的下降會比較快一點，那疫情軟著陸就是希望說，高峰的上揚是比較和緩，不會一下子衝很高，高峰的下降是很快，就能挺過這波的疫情高峰期。

衛生局表示，明(5)日為市立圖書館永康新總館接種站提供輝瑞BNT兒童劑型疫苗接種服務的最後一日，提醒家中若有尚未接種COVID-19疫苗的5至11歲兒童的家長把握機會，另醫療院所施打到6月6日告一段落，6月7日就以到校園施打為主，但診所仍會保留部分量能，請民眾趕快儘快透過「台南打疫苗系統」預約。

台南市醫療院所仍有開設BNT兒童疫苗的門診，另年滿12歲的學童則可由家長透過系統選擇成人劑型BNT疫苗或莫德納疫苗。台南打疫苗網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。