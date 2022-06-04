阿里山高山優良春茶競賽頒獎 被稱收藏好茶最好的1年

嘉義縣春季阿里山高山優良茶競賽暨展示大會，上午在竹崎鄉登場，縣長翁章梁頒獎給特等獎振聲製茶廠廖講禮等得主，春季雨水夠茶樹萌芽生長都非常優質，翁章梁說，「這是收藏好茶最好的1年！」

春茶競賽由嘉縣阿里山茶業協會、嘉縣總工會及中華民國製茶工會全國聯合會共同主辦，翁章梁、勞青處長陳奕翰、嘉縣總工會理事長鄭介維等，到場祝賀、品茶、頒獎表揚，來賓品嘗高山茶滋味甘醇，對茶品質給予極高評價。

茶賽評審邀請茶改場秘書吳聲舜、茶改場分場長蘇彥碩等擔任，茶賽以最嚴格標準檢驗農藥殘留，確保消費者飲茶安全，並在茶葉外包裝加貼生產履歷標籤，維護阿里山高山茶信譽品牌。

春茶參選共151點茶樣，分青心烏龍茶、韻香烏龍茶、金萱茶三組評選，選出青心烏龍組特等獎1名、頭等獎4名及韻香烏龍組金等獎2名及金萱組頭等獎1名。

評選結果：振聲製茶廠廖講禮獲青心烏龍組特等獎，中興製茶李家名、幼林製茶廠林備、梅山大李茶號、用六茶行黃慶和獲青心烏龍組頭等獎，銪茗堂茶園黃昶銪、高帝園茶業邱詩富獲韻香烏龍組金等獎，十三製茶王俊傑獲金萱組頭等獎。