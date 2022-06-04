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台南專責病床剩15% 黃偉哲：空床率太高不特別好

中央社／ 台南4日電
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照片，記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照片，記者吳淑玲／攝影

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰南移，台南市專責病床空床率僅剩15%。台南市長黃偉哲今天表示，專責病床是擠壓其他科別調度過來的，空床率太高不是特別好。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，台南市專責病床空床率僅剩15%，有人認為太低，但空床率高低的好壞，見人見智，只是專責病床不是天上掉下來的，而是擠壓其他科別調度過來的。

黃偉哲期待台南疫情「緩上升，急下降」，若是專責病床空床率高達30%至60%，顯示沒人住，空床率太高不是特別好，但如果疫情再上升，市府將會再調度專責病床。

台南市政府衛生局長許以霖也表示，台南專責病床已從580多床增加了100多床，下周還會增開新床數，非緊急醫療服務也將降載，將醫療量能轉到專責病床。

衛生局今天最新統計，台南市專責病床已開設720床，空床108床，空床率約15%；加強型集中檢疫所（適用確診輕症的75歲以上長者及65歲以上獨居者、特殊狀況者）192床，空床102床。

台南市長 衛生局 疫情 黃偉哲

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