嘉縣關懷中心進駐通譯員 助新住民度過防疫不安

COVID-19延燒，嘉義縣政府除了擴大人力進駐居家照護關懷中心，進行雙向關懷外，近來特別安排印尼、泰國、越南籍通譯員進駐，協助新住民安心度過防疫期間的不安與焦慮。

嘉義縣政府今天公布1129人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前嘉義縣居家隔離1684人，輕症居家照護7413人。

嘉義縣居家照護關懷中心提供雙向關懷不漏接，整合跨局處人力，自4月20日啟動後，以輪班方式進駐人力，工作人員於民眾居家照護期間CALL OUT關懷不間斷。

嘉義縣長翁章梁表示，考量疫情所帶來的緊張氛圍，以及鄉親面對染疫後的居家照護、隔離的不知所措，關懷中心採CALL OUT/CALL IN雙向服務，除了縣府團隊500人輪番上線，也特別安排印尼、泰國、越南籍通譯員進駐，協助新住民朋友安心度過防疫期間的不安與焦慮。

越南籍通譯員阮氏碧泉指出，一名從越南嫁到台灣的越南籍新住民，其丈夫、小孩在外工作及讀書，在家中照顧高齡且行動不便的婆婆，因確診擔心傳染給婆婆，又不知如何處理醫療及三餐問題，還好有縣府的通譯員及時提供關懷與協助。

有關民眾關心的防疫包內容調整問題，翁章梁指出，因確診人數增加，防疫包改以家戶為單位，考量口罩、漂白水等已為家用常備物資，因此調整為溫度計、快篩試劑、宣導提醒單等必要物資。

嘉義縣衛生局表示，嘉義縣居家照護關懷中心雙向關懷不間斷，累計通話量6萬餘通，問題包括醫療連結、生活需求、隔離緊急安置，以及民眾大體安置也CALL IN請求協助。