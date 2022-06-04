嘉義優鮮品牌農產專區 進駐國3古坑休息站

嘉義縣政府再度與三地集團南仁湖公司旗下經營服務區合作，上午在國道三號古坑服務區，開設「嘉義優鮮」農特產品專區，方便民眾選購，拓展嘉義優鮮品牌農、漁、畜等農產品通路。

縣長翁章梁、立委陳明文、農糧署南區分署長羅正宗、民雄鄉長何嘉恒、議員黃芳蘭、梅山鄉農會總幹事黃世裕等來賓，與南仁湖代表共同剪綵開幕，現場營造當季優鮮鳳梨地景。

國道嘉義優鮮專區上架75家業者，共175項商品，當令的特色新鮮水果鳳梨，以及嘉義優鮮品牌的鵪鶉皮蛋、山葵醬、鵝油、麻油、苦茶油及XO醬等，都是嘉義既優且鮮的產品，提供休憩旅客購買新鮮農產品及伴手禮。

縣長翁章梁說，國道三號古坑服務區設置嘉義優鮮專區，提供多元農特產品供旅客選擇，伴手禮或當季新鮮水果都可供選購，現場營造鳳梨田地景，推廣食農教育。