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嘉義優鮮品牌農產專區 進駐國3古坑休息站
嘉義縣政府再度與三地集團南仁湖公司旗下經營服務區合作，上午在國道三號古坑服務區，開設「嘉義優鮮」農特產品專區，方便民眾選購，拓展嘉義優鮮品牌農、漁、畜等農產品通路。
縣長翁章梁、立委陳明文、農糧署南區分署長羅正宗、民雄鄉長何嘉恒、議員黃芳蘭、梅山鄉農會總幹事黃世裕等來賓，與南仁湖代表共同剪綵開幕，現場營造當季優鮮鳳梨地景。
國道嘉義優鮮專區上架75家業者，共175項商品，當令的特色新鮮水果鳳梨，以及嘉義優鮮品牌的鵪鶉皮蛋、山葵醬、鵝油、麻油、苦茶油及XO醬等，都是嘉義既優且鮮的產品，提供休憩旅客購買新鮮農產品及伴手禮。
縣長翁章梁說，國道三號古坑服務區設置嘉義優鮮專區，提供多元農特產品供旅客選擇，伴手禮或當季新鮮水果都可供選購，現場營造鳳梨田地景，推廣食農教育。
翁章梁表示，鳳梨每年4到8月盛產，其中產量最大宗台農17號金鑽鳳梨，鳳梨細嫩多汁，吃當季盛產最好，請民眾用行動支持在地的農民，縣府積極透過各種平台，協助農民銷售農特產品，讓更多人可以體驗嘉義優質農特產品。
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