公廁巡田水賺綠點換贈品 嘉市52公廁連假加碼送點數

公廁巡田水活動就有如農夫「巡田水」意象，民眾只要掃碼QR Code，留下公廁使用意見，並上傳照片，即可獲得500綠點，累積1萬點就可以到超商兌換1串衛生紙，每人每日3處公廁掃碼。嘉義市環保局表示，端午連假期間，不限每人每日3處公廁掃碼；嘉市有52公廁參加活動，民眾可以一路暢玩景點，順便公廁巡田水賺綠點。

嘉義市環保局配合環保署推動「期間限定」及「地區限定」的非六都的南部5縣市公廁巡田水掃碼評價活動，即日起至7月31日止，只要下載「環保集點」APP在嘉義市52處旅遊觀光景點及加油站，公廁掃QRcode評價，就可以賺取綠點至超商兌換濕紙巾及衛生紙等實用環保產品，共3000萬綠點送完為止。詳細的公廁名單可至活動網頁查詢（ https://lihi1.com/JKFRQ/epa ）。

環保局表示，民眾使用公廁後，只要掃碼QR Code，留下公廁使用意見，並上傳1張與掃碼貼紙自拍合照，即可獲得500綠點。

同一處公廁每人每天限評價1次，每人每天最多可掃碼評價3處不同的公廁，每天最多可以獲得1500綠點，累積1萬綠點可以兌換1串物衛生紙。

於端午連假期間（6月3日至6月5日），限制每人每日3處公廁掃碼大解除，只要在端午連假期間至活動公廁掃碼評價，每處每日1次，一路暢玩景點，順便公廁巡田水賺綠點。

環保局表示，公廁整潔度可視為城市文化水準的重要指標之一，公廁品質要求「不濕、不臭、不髒」基本清潔度。希望透過鼓勵民眾共同參與，在旅遊景點公廁掃碼給予評價，好的公廁要讓大家知道，更要找出負評公廁熱區，讓公廁管理單位知道缺點，儘速改善，更落實清潔維護工作，提高服務品質。