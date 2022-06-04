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端午假期來嘉森呼吸 私房景點野餐趣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
蕳潭後山步道是健行散步的好去處。圖／嘉義市政府提供
蕳潭後山步道是健行散步的好去處。圖／嘉義市政府提供

端午假期可以選擇來到嘉義蘭潭水庫遊玩，有風光明媚的水庫風光，還有環潭、後山步道散步健行森呼吸，林清球銅像旁還有處私房景點綠地空間是親子野餐的好去處。嘉義市政府歡迎民眾來蘭潭遊玩，也提醒做好防疫措施。

嘉義市政府表示，蘭潭水庫位於嘉義市東郊山仔頂，周圍丘陵起伏，風光明媚，是嘉義市民的後花園，近年來市府積極建設並優化環境設施，包含月影潭心、音樂噴泉、環潭及後山步道與公廁的優化與提升，每逢周末與連續假期旅客絡繹不絕，市府也引進外型獨特的電動公車與YOUBIKE2.0公共自行車租賃系統，讓前往蘭潭休憩健行更加便利外，地形高度也適合全家老小一起同行。

其中蘭潭後山步道是一個適合全家老小散步健行的好去處，步道海拔介於80到150公尺之間，主線全長約3公里，整體高度不高，地形卻非常多變；有平緩的原始土徑、碎石步道、也有天梯般爬升265階的木棧道與石板階梯；有涼亭可以休憩，流水可以聆聽，更有桃花心木的浪漫仙境，步道上枝葉扶疏，沿路鳥鳴聲不絕於耳，走來賞心悅目，是森林浴的好去處。

步道沿途會經過山仔頂山（標高141m）與紅毛埤山（標高150m），紅毛埤山更名列為台灣小百岳之一，不用長途奔波就能夠享受征服百岳的快感，2小時內即可走完全程，市府更於端午連假前再加碼開放一段位於鎮德宮旁的支線，不論主線或支線，都非常適合做為一般民眾運動休憩與登山初學者練習的步道。

市府提供一處私房景點，位於蘭潭林清求銅像旁綠地空間，是進入蘭潭水庫的入口門戶，具備了停車空間、公廁及涼亭等公共設施，距離嘉義大學植物園、昆蟲館、員生消費合作社、月影潭心、音樂噴泉、根公園、後山步道等景點也只有3到5分鐘車程，是一個適合親子共遊與野餐的新去處。

此外交趾陶大師同時也是現任台灣工藝之家協會理事長謝東哲老師，其所創作的三座可愛動物藝術品雖已完成10餘年但仍歷久彌新，仔細欣賞仍能感受到大師級手藝的獨特魅力，也是孩子們最喜歡拍照留念的打卡景點之一。

市府提醒民眾，只要確實遵守各項防疫規定，口罩戴好戴滿，並銘記三手策略，拱手、不握手，並勤洗手，端午佳節依然能大口吃肉粽，開心出遊踏青。

蕳潭後山步道是健行散步的好去處。圖／嘉義市政府提供
蕳潭後山步道是健行散步的好去處。圖／嘉義市政府提供
私房景點可以親子野餐。圖／嘉義市政府提供
私房景點可以親子野餐。圖／嘉義市政府提供
蕳潭後山步道是健行散步的好去處。圖／嘉義市政府提供
蕳潭後山步道是健行散步的好去處。圖／嘉義市政府提供
綠地上的交趾陶是拍照打卡熱門地點。圖／嘉義市政府提供
綠地上的交趾陶是拍照打卡熱門地點。圖／嘉義市政府提供
蕳潭後山步道是健行散步的好去處。圖／嘉義市政府提供
蕳潭後山步道是健行散步的好去處。圖／嘉義市政府提供

蘭潭 嘉義 水庫

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