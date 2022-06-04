快訊

錯過女友會合點 重機男迴轉遭撞飛 魂斷台1線海豚灣

機車騎士闖紅燈錄影檔被洗掉 纏訟1年半逆轉判照罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南汙水接管率六都「後段班」今年拚大樓接管率列重點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市積極辦理汙水接管。圖／台南市議員李啟維提供
台南市積極辦理汙水接管。圖／台南市議員李啟維提供

台南市汙水接管率25.18%，和桃園及台中分居倒數後3名，屬六都的後段班，議員李啟維表示，以台南市大樓超過3千棟，台南接管率還不到3成，不符國際標準，要求比照透天厝協助無法接管的大樓進行接管，可以很快提高接管率可，並大幅提昇環境衛生；水利局表示，今年會把大樓用戶接管列為首要目標。

李啟維表示，根據統計台南市大樓超過3000棟，台南的雨汙分流雖然是從安平5期重劃區開始，但有不少大樓集合式住宅興建時，化糞池的汙水沒有設計汙水幹管可接，不是排到水溝造成惡臭，就是花錢定期請水肥車處理地下室化糞池污水，也造成住戶環境衛生的困擾。

李啟維說，台南市有很多比5期更早開發的老舊社區公寓大樓，根本沒有汙水下水道可接，政府每年都編列大筆預算，幫透天房子汙水接管，大樓集合式住宅應比照辦理，並協助填除化糞池，一棟公寓大樓動軋幾十戶到上百戶，可以很快幫台南市汙水接管率提高起來。

水利局長韓榮華表示，今年已把大樓接管列為首要目標，目前大樓用戶完成接管有780棟，今年到4月底就完成28棟 ，透過大樓用戶接管可以很快把接管率提升，是今年特別努力的方向；大樓地下室化糞池填除，過去是屬於私領域，今年已和幾棟大樓管委會討論，牽涉到連續壁的打除及改管等，將向營建署爭取經費比照透天厝化糞池填除補助。

水利局也說，汙水下水道規劃施作的區域，無論是透天住宅、集合式住宅、公寓或大樓，管線可到達範圍都會主動辦理汙水用戶接管。其中，安平系統接管率已達83%，公共汙水下水道截至今年4月底累計接管戶數為17萬8723戶，其中已完成接管公寓、大樓約3萬2000戶。水利局會持續向中央爭取經費積極辦理用戶接管及大樓化糞池填除。

另外，目前規劃用戶接管施作範圍有北區、南區、中西區、安平區、東區、安南區、仁德區、永康區、官田區、六甲區、柳營區、新營區等行政區，完成第一階段用戶接管施作後，若管線到達區域內尚未接管之住戶，仍可依「台南市政府水利局用戶申請接入汙水下水道系統作業須知」規定，向水利局提出申請免費接管，以期有效提升用戶接管普及率。

台南 水利局 透天厝

延伸閱讀

台南安平跨港大橋2度流標 追加3億多工程款拚月底招標

日本外務省大樓收到可疑信封 經探測發現有火藥反應

疫情紓困 台南傳統市場及夜市土地租金減租3成共3個月

影／追求刺激感？跑酷玩家徒手爬松菸大樓 玩命驚險畫面曝光

相關新聞

新手女騎士自撞練習場燈柱 父討國賠挨酸：當嬰兒學步圍欄

不少人在考取機車駕照前，會先到練習場進行練習，而近日一名台南女子，因為在練習過程中緊張，導致失控撞到一旁燈柱，因此不幸受傷。事後女子的爸爸企圖申請國賠，對此不少網友出面抨擊。

疫情影響出遊？ 端節連假首日雲林出遊人潮只有這樣

今天端午連假首日，雲林縣轄內車流量平順，劍湖山世界遊園人潮比平時假日多2成左右，不過北港朝天宮旁一口相傳有350多年歷史...

端午假期來嘉森呼吸 私房景點野餐趣

端午假期可以選擇來到嘉義市蘭潭水庫遊玩，有風光明媚的水庫風光，還有環潭、後山步道散步健行森呼吸，林清球銅像旁還有處私房景...

台南汙水接管率六都「後段班」今年拚大樓接管率列重點

台南市汙水接管率25.18%，和桃園及台中分居倒數後3名，屬六都的後段班，議員李啟維表示，以台南市大樓超過3千棟，台南接...

嘉市設阿里山公路起點地標有譜 里長不放棄、洪孟楷爭取

嘉義市林森里長王廣禮發起全市84名里長共同連署，轉交陳情書給市長黃敏惠，請市長代為請命，要求將台18線阿里山公路起點改回...

嘉市端午潑午時水 祈疫情退散

疫情雖嚴峻，南部地區熱鬧慶端午，高雄龍舟嘉年華昨天如期登場，但選手須打滿3劑疫苗且快篩陰性才能參賽，因部分縣市停辦，不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。