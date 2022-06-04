台南汙水接管率六都「後段班」今年拚大樓接管率列重點

台南市汙水接管率25.18%，和桃園及台中分居倒數後3名，屬六都的後段班，議員李啟維表示，以台南市大樓超過3千棟，台南接管率還不到3成，不符國際標準，要求比照透天厝協助無法接管的大樓進行接管，可以很快提高接管率可，並大幅提昇環境衛生；水利局表示，今年會把大樓用戶接管列為首要目標。

李啟維表示，根據統計台南市大樓超過3000棟，台南的雨汙分流雖然是從安平5期重劃區開始，但有不少大樓集合式住宅興建時，化糞池的汙水沒有設計汙水幹管可接，不是排到水溝造成惡臭，就是花錢定期請水肥車處理地下室化糞池污水，也造成住戶環境衛生的困擾。

李啟維說，台南市有很多比5期更早開發的老舊社區公寓大樓，根本沒有汙水下水道可接，政府每年都編列大筆預算，幫透天房子汙水接管，大樓集合式住宅應比照辦理，並協助填除化糞池，一棟公寓大樓動軋幾十戶到上百戶，可以很快幫台南市汙水接管率提高起來。

水利局長韓榮華表示，今年已把大樓接管列為首要目標，目前大樓用戶完成接管有780棟，今年到4月底就完成28棟 ，透過大樓用戶接管可以很快把接管率提升，是今年特別努力的方向；大樓地下室化糞池填除，過去是屬於私領域，今年已和幾棟大樓管委會討論，牽涉到連續壁的打除及改管等，將向營建署爭取經費比照透天厝化糞池填除補助。

水利局也說，汙水下水道規劃施作的區域，無論是透天住宅、集合式住宅、公寓或大樓，管線可到達範圍都會主動辦理汙水用戶接管。其中，安平系統接管率已達83%，公共汙水下水道截至今年4月底累計接管戶數為17萬8723戶，其中已完成接管公寓、大樓約3萬2000戶。水利局會持續向中央爭取經費積極辦理用戶接管及大樓化糞池填除。

另外，目前規劃用戶接管施作範圍有北區、南區、中西區、安平區、東區、安南區、仁德區、永康區、官田區、六甲區、柳營區、新營區等行政區，完成第一階段用戶接管施作後，若管線到達區域內尚未接管之住戶，仍可依「台南市政府水利局用戶申請接入汙水下水道系統作業須知」規定，向水利局提出申請免費接管，以期有效提升用戶接管普及率。