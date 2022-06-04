新手女騎士自撞練習場燈柱 父討國賠挨酸：當嬰兒學步圍欄

不少人在考取機車駕照前，會先到練習場進行練習，而近日一名台南女子，因為在練習過程中緊張，導致失控撞到一旁燈柱，因此不幸受傷。事後女子的爸爸企圖申請國賠，對此不少網友出面抨擊。

台南市議員參選人黃肇輝日前在臉書「黃肇輝-永康番仔火」發文，表示接獲一件陳情案，一位爸爸指稱女兒為了考駕照，到文化路永華路口的機車練習場練習。不過，女兒因為還是生手，加上一時的緊張情緒，導致失控撞上一旁燈柱，因此不幸受傷。

不僅如此，這位爸爸企圖申請國賠，也希望場地能做好管理，通報相關機關，盼能增加防護措施。另外，黃肇輝表示，「現場一看，練習場的四角，確實都有一根太陽能燈柱，若一不慎，尤其練習者都是還未考上駕照的新手，一時緊張爆衝，發生意外的情況還是可能會發生」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛氣憤抨擊，「原來是設置嬰兒學步圍欄，還以為是機車駕照練習場」、「傻眼，以後出事都申請國賠就對了」、「他女兒可以不要去考駕照嗎？其他用路人危險了啊」、「國賠通過之後，隔天就開始排隊撞柱」、「你的小孩很乖，一定是燈柱跑來撞你女兒啦」。

貼文底下引起激烈爭議，黃肇輝事後加以解釋，「受傷是事實，場地有危險也是事實，向相關單位反應監督是我們的責任。至於國賠是人民的權利，我們能做的是說明申請方式。目前，最重要的是要求相關單位盡快改善，避免再造成更大的傷害」。