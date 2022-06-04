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嘉市設阿里山公路起點地標有譜 里長不放棄、洪孟楷爭取

聯合報／ 記者魯永明林伯驊／嘉義即時報導
台18線阿里山公路起點，在太保市連接嘉市高鐵大道95年併入台18線後，改以高鐵大道西端為起點，圖為台18線起點交通路牌指示標誌。記者魯永明／攝影
台18線阿里山公路起點，在太保市連接嘉市高鐵大道95年併入台18線後，改以高鐵大道西端為起點，圖為台18線起點交通路牌指示標誌。記者魯永明／攝影

嘉義市林森里長王廣禮發起全市84名里長共同連署，轉交陳情書給市長黃敏惠，請市長代為請命，要求將台18線阿里山公路起點改回嘉市，還原歷史，黃敏惠公開向中央喊話，文化局前局長、立委洪孟楷爭取，日前開協調會，確定在嘉義市設置阿里山公路（原台18線）永久性地標。

洪孟楷臉書說，爭取台18線永久性地標設置，確定嘉義市為阿里山公路入口門戶！台18線的起點原本設置在嘉義市境內，但自從高鐵聯外道路開闢後，起點受交通部片面挪至嘉縣。這在歷史上或是脈絡上，都是片面的。

無論從歷史的紀錄、在地民眾情感連結等，台18線阿里山公路入口門戶在嘉義市應該被彰顯；在地更有84里長具名連署。從105年交通部次長、部長也都有裁示要妥善處置，懸而未決、民眾難以接受！

洪孟楷說，他邀集交通部公路總局、嘉市政府會商討論，並做出結論如下：確定設置阿里山公路（原台18線）永久性地標。請交通部公路總局負責主辦設置，2周內開地方說明會聽取在地意見參考，設置規畫方向以戶外型、耐候型為主，參考日、美等國公路國道指標，以彰顯阿里山公路（原台18線）起點在嘉義市的意義及精神。

由嘉市府協助聯繫彙整，符合鄉親期待；未來地標落成後，再以公函通知各相關公務機關，配合做後續整體亮點形塑及推廣，讓地標更耀眼！

黃敏惠說，台18線阿里山公路，原起點在嘉市北門附近的忠孝路與博東路口，阿里山鐵路也在北門站發車，公路鐵路起點都在這裡，文化、歷史都有嘉義人情感，所以台18線起點路線不應該任意變更，希望交通部公路總局研議將台18線省道起點恢復回到嘉市北門附近原起點位置，並建立永久性地標。

台18線公路要設地標，地點目前選定嘉義市忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶。 記者林伯驊／攝影
台18線公路要設地標，地點目前選定嘉義市忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶。 記者林伯驊／攝影
台18線公路要設地標，地點目前選定嘉義市忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶。 記者林伯驊／攝影
台18線公路要設地標，地點目前選定嘉義市忠孝路與博東路口南邊的分隔島綠帶。 記者林伯驊／攝影

阿里山 嘉義 交通部

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