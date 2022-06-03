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嘉市連假首日遊客白天少 入夜文化夜市現人潮
今天是端午連假第一天，嘉義市區主要觀光景點人潮普通，但是接近夜晚，知名的文化路夜市人潮逐漸浮現，愈晚遊客愈多，各攤商生意愈熱絡，大部分攤商防疫措施都只是在攤位前擺設酒精讓民眾自行取用，攤商認為政府宣導使用社交距離APP，許多民眾都有下載，已做好防疫。
林姓業者表示，以前都會要求消費者掃QR Code，但隨著政府以社交距離APP取代後，也就沒有要求客人再掃QR Code的必要，目前大部分的攤商都會在門前提供消防酒精讓民眾隨意取用。
白天檜意森活村的遊客人潮沒有想像中的多，園區裡的商家也在門前擺放消毒酒精讓民眾取用防疫。張姓業者表示，由於疫情關係還是會影響民眾出外遊玩的意願，所以人潮普通也是預期的狀況。
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