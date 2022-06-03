台南安平跨港大橋2度流標 追加3億多工程款拚月底招標
台南安平漁港跨港大橋工程計畫連通安平漁港兩岸城平路與永華路交通，可疏解安平假日壅塞問題，是市長黃偉哲上任爭取及推動的重大工程，原預定去年動工，2025年完工，卻因原物料上漲，2度流標，議員關切，黃偉哲表示將 向中央反應1次編足預算，趕快讓工程招標出去，工務局表示，原編列經費13.5億元已追加到16.7億元，工程收回重新調整經費及工法，預計6月底重新上網招標，希望增加廠商投標的意願。
安平漁港跨港大橋建設原編列經費13.5億元，由中央及地方共同負擔。議員李啟維表示，跨港大橋是安平未來交通發展的工程，是中央補助的重要工程，但卻流標多次又要重新上網招標，要求工務局針對流標因素進行檢討，雖是原物料、工資上漲等因素，但地方期盼好好做個處理，如期如質推動進展。
黃偉哲表示，跨港橋因招標沒有出去，又碰到物價上調，已跟公路總局反應經費一次調足，舉例他上任市長之初活動中心興建一坪只要10至11萬元，現在已漲到16、7萬元，不早點決定趕快將工程標出去，會一直標不出去，每次只加一點經費物調又漲上去，因此向中央爭取加碼一次編足，不要只編一點，發包時物價又漲上去，落入惡性循環。
跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1公里，橋梁造型結合台江候鳥意象並考量臨近海邊，設計採輕量化的鋼筋混凝土橋，展現安平漁港兩岸歷史風貌與交通路網。跨港大橋是環狀線概念，以前是單向進出，現在有進有出，未來完工後將有效疏導安平舊城區觀光車流，並快速提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流台南市區台17線中華西路交通。
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