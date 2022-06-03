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雲林古坑咖啡國際賽獲3獎 月底國際網路同步競標

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑咖啡參加典藏台灣精品咖啡國際競標賽有3件獲獎。圖／雲林縣政府提供
雲林古坑咖啡參加典藏台灣精品咖啡國際競標賽有3件獲獎。圖／雲林縣政府提供

雲林古坑咖啡參加典藏台灣精品咖啡國際競標賽，花囍田咖啡莊園、嵩岳咖啡分別獲得第4名及第6、第14名雙榜次，此次獲獎的高品質生豆，本月底將透過ACE卓越咖啡聯盟平台，進行國際網路同步競標。

縣府農業處今天表示，典藏台灣精品咖啡國際競標賽有來自全台3縣市、15位咖啡生產者，總計20件咖啡入榜，送往14個全球咖啡中心（GCC）決選，經過決選15件台灣咖啡分數達86.00分以上，即獲「典藏臺灣精品咖啡」殊榮。

農業處指出，雲林古坑咖啡有3件獲獎，其中花囍田咖啡莊園以87.82分獲第4名；嵩岳咖啡莊園則是雙入榜，分別以87.53及86.31獲第6名和第14名。

農業處代理處長蔡耿宇說，縣內咖啡種植面積約60公頃，年產量約64.27公噸，在政府、農會積極輔導及咖啡農友等共同努力下，所生產的咖啡豆品質持續提升，已達精品生豆等級。

蔡耿宇表示，縣內每年舉辦生產管理、後端加工及感官品評等課程，培養具潛力的咖啡農，也讓喜歡國產咖啡者，藉透明平台學習新知，相關農友及業者相關技術皆有顯著進步，此次獲獎再次印證古坑咖啡已受國際肯定。

縣長張麗善說，古坑咖啡與來自台灣各地的精品咖啡評比，且能脫穎而出，代表著高品質咖啡豆備受肯定，尤其雲林縣得天獨厚，古坑草嶺海拔、氣候水質及土壤俱佳，適合培育出優質、無農藥殘留的優質生豆，透過別出心裁的後製技術，所產出的咖啡具本土獨特花香、茶香及果香，餘韻十足。

雲林縣有適合栽種咖啡的環境，且古坑草嶺等區產出的咖啡，具獨特花香、茶香及果香，餘韻十足。圖／雲林縣政府提供
雲林縣有適合栽種咖啡的環境，且古坑草嶺等區產出的咖啡，具獨特花香、茶香及果香，餘韻十足。圖／雲林縣政府提供

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