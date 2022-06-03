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疫情影響出遊？ 端節連假首日雲林出遊人潮只有這樣

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
今天端午連假首日，雲林縣劍湖山世界遊園人潮比平時假日多出2成。圖／劍湖山世界提供
今天端午連假首日，雲林縣劍湖山世界遊園人潮比平時假日多出2成。圖／劍湖山世界提供

今天端午連假首日，雲林縣轄內車流量平順，劍湖山世界遊園人潮比平時假日多2成左右，不過北港朝天宮旁一口相傳有350多年歷史的「龍井」，往年許多民眾會在端午節時取「午時水」，但今年因應防疫暫停開放，似間接影響到朝天宮參拜人潮，首日暫無明顯增加跡象。

盛傳歷史已超過350年的龍井，位在北港朝天宮東側的龍井小吃店內，其井水迄今仍保持清澈甘甜，每年端午節都會吸引許多民眾，帶著水桶、鍋子或寶特瓶前來排隊取午時水，多半是帶回家淨身、淨宅或除瘴癘保平安。

為了方便民眾取水，北港鎮中山路龍井小吃店業者王清波及兒子，使用古法繩綁水桶，手工無償為民眾取水，不過龍井去年因爲疫情，經請示媽祖後，首度暫停開放，由於今年疫情還未完全降溫，再度暫停開放。

今天雲林縣天氣很好，不過出遊人潮沒有過去瞬間暴增的狀況，有業者坦言，目前中南部疫情還未完全降溫，多少衝擊出遊率，但「沒有悲觀的理由」，店家就是持續落實防疫措施，迎接遊客。

北港朝天宮 疫情 雲林

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