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逾3百年朴子安福宮龍井 重新開放信眾取水保平安

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市安福宮內有一口逾300年的「龍井」，每年端午節午時總吸引大批民眾帶瓶瓶罐罐來排隊，搶限時2小時的午時水，去年防疫三級未開放取水，今天午時重新開放，讓信眾取午時水回家保平安。圖／取自吳品叡臉書
嘉義縣朴子市安福宮內有一口逾300年的「龍井」，每年端午節午時總吸引大批民眾帶瓶瓶罐罐來排隊，搶限時2小時的午時水，去年防疫三級未開放取水，今天午時重新開放，讓信眾取午時水回家保平安。圖／取自吳品叡臉書

嘉義朴子市安福宮內有一口逾300年歷史的「龍井」，每年端午節午時總吸引大批民眾帶瓶瓶罐罐來排隊，搶限時2小時的午時水，去年防疫三級未開放取水，今天午時重新開放，讓信眾取午時水回家保平安。

朴子市長吳品叡說，端午佳節，安福宮延續傳統，在午時開放逾300年歷史的「龍井」，讓民眾取午時水，午時一到，向池府王爺上香後她與廟方人員一同裝入第一瓶午時水。

相傳飲用、洗臉洗手灑淨房宅，祈求來年平安順利、逢凶化吉，也常有幼童受驚嚇時用午時水安撫心靈。吳品叡表示，大部分民眾都在正午盛水自己準備午時水，祝賀所有好朋友們過平安開心的端午連假。

廟方說，安福宮這口古井出水不歇，是代代傳承取午時水的寶地，民間相傳「午時水飲一嘴，卡好補藥吃3年」，午時水不只有「保命水」之稱，幼童受驚嚇以午時水淨身也能安撫心靈，端節午時取水民眾往往大排長龍。

嘉義縣朴子市安福宮內有一口逾300年的「龍井」，每年端午節午時總吸引大批民眾帶瓶瓶罐罐來排隊，搶限時2小時的午時水，去年防疫三級未開放取水，今天午時重新開放，讓信眾取午時水回家保平安。圖／取自吳品叡臉書
嘉義縣朴子市安福宮內有一口逾300年的「龍井」，每年端午節午時總吸引大批民眾帶瓶瓶罐罐來排隊，搶限時2小時的午時水，去年防疫三級未開放取水，今天午時重新開放，讓信眾取午時水回家保平安。圖／取自吳品叡臉書
嘉義縣朴子市安福宮內有一口逾300年的「龍井」，每年端午節午時總吸引大批民眾帶瓶瓶罐罐來排隊，搶限時2小時的午時水，去年防疫三級未開放取水，今天午時重新開放，讓信眾取午時水回家保平安。圖／取自吳品叡臉書
嘉義縣朴子市安福宮內有一口逾300年的「龍井」，每年端午節午時總吸引大批民眾帶瓶瓶罐罐來排隊，搶限時2小時的午時水，去年防疫三級未開放取水，今天午時重新開放，讓信眾取午時水回家保平安。圖／取自吳品叡臉書
嘉義縣朴子市安福宮內有一口逾300年的「龍井」，去年端節防疫三級未開放取水，今天端節午時重新開放，午時一到先向池府王爺上香。圖／取自吳品叡臉書
嘉義縣朴子市安福宮內有一口逾300年的「龍井」，去年端節防疫三級未開放取水，今天端節午時重新開放，午時一到先向池府王爺上香。圖／取自吳品叡臉書

朴子 嘉義

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