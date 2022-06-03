不想浪費端午假期 台南古蹟景點湧人潮
今天是端午連假第一天，即使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，但台南著名古蹟及景點、老巷街頭還是出現不少遊客，在豔陽下閒逛及品嚐小吃，不想白白浪費假期。
台南市政府觀光旅遊局人員指出，今天是端午連假的第一天，同時也是端午節，許多人上午在家中拜拜祈福，近午時分人潮開始慢慢湧現街頭。
觀旅局統計，台南著名古景及景點，包括國華街、海安路、河樂廣場、小西門、南紡商圈、赤崁樓、孔廟古蹟園區周邊，今天下午前已逾2萬人次走訪；新化老街、安平老街及鹽水老街，中午前湧入近萬人。
戶外景區適合全家大小一起出遊，虎頭埤風景區一早就有逾千名旅客入園踏青，頑皮世界、江南渡假村、山上花園水道博物館、烏山頭水庫、十鼓仁糖文創園區及左鎮化石園區等景點，累計逾千名遊客走訪；黃金海岸、漁光島及林默娘公園等周邊也有近4000名遊客。
台南市長黃偉哲表示，完整接種COVID-19疫苗後產生保護力，再加上自我防護意識，相信很快可以度過疫情非常時期，民眾無須過於緊張，持續維持日常生活。
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