快訊

批葛斯齊爆料「失德」 汪小菲求助吳宗憲對話曝光

北市議員侯漢廷二度確診 昨與柯文哲見面會談3分鐘

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

不想浪費端午假期 台南古蹟景點湧人潮

中央社／ 台南3日電

今天是端午連假第一天，即使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，但台南著名古蹟及景點、老巷街頭還是出現不少遊客，在豔陽下閒逛及品嚐小吃，不想白白浪費假期。

台南市政府觀光旅遊局人員指出，今天是端午連假的第一天，同時也是端午節，許多人上午在家中拜拜祈福，近午時分人潮開始慢慢湧現街頭。

觀旅局統計，台南著名古景及景點，包括國華街、海安路、河樂廣場、小西門、南紡商圈、赤崁樓、孔廟古蹟園區周邊，今天下午前已逾2萬人次走訪；新化老街、安平老街及鹽水老街，中午前湧入近萬人。

戶外景區適合全家大小一起出遊，虎頭埤風景區一早就有逾千名旅客入園踏青，頑皮世界、江南渡假村、山上花園水道博物館、烏山頭水庫、十鼓仁糖文創園區及左鎮化石園區等景點，累計逾千名遊客走訪；黃金海岸、漁光島及林默娘公園等周邊也有近4000名遊客。

台南市長黃偉哲表示，完整接種COVID-19疫苗後產生保護力，再加上自我防護意識，相信很快可以度過疫情非常時期，民眾無須過於緊張，持續維持日常生活。

台南市長 老街 疫情

延伸閱讀

端午連假迎來好天氣 麗寶樂園入園遊客增2成

端午節野生動物園特製動物端午大餐 小動物吃得很開心

壽山動物園飄粽香 替黑猩猩慶生、大象獅子同慶端午

澎湖端午龍舟賽 外國選手組隊競划最吸睛

相關新聞

端午節連假首日 台南市國華街一帶最吸引觀光人潮破2萬

端午節因疫情取消龍舟競賽，台南市政府觀光旅遊局統計，連假首日近中午人潮才慢慢出現，以市區國華街一帶小吃美食人潮最多，累計...

新營醫院北門分院閑置多年終整建 黃偉哲肯定轉型重生

衛福部新營醫院北門分院門分院10年前火警多人傷亡後閒置多時；後來衛生福利部同意補助3億元整建，多彩亮麗外觀日前完工、十分...

台電臨時線路故障 台南安平區華平路段號誌停擺40分鐘

端午節連假首日上午11時，台南安平區華平路段多處路口因臨時線路故障，安平路、建平17街口等多處三色號誌斷電，台南市警四分...

台南清理代為標售土地開始投標 165標為2次標售打9折

台南市政府111年度第1批第2次地籍清理未能釐清權屬土地代為標售開始投標，6月1日至6月22日止受理民眾投標。市長黃偉哲...

依陳澄波畫作意象修繕童玩廣場 可望完工後開放

嘉義公園後方的童玩廣場因遊具老舊等問題嘉義市政府編列預算進行修繕，如今主體工程已完成；市府建設處表示，修繕構想來自於陳澄...

影／蘇貞昌台南視察大型接種站 婦嗆私立幼兒園沒放假

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，上午到台南永康視察兒童疫苗大型接種站，一路上展現親民作風、不時與民眾互動；不過在離去前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。