端午節連假首日 台南市國華街一帶最吸引觀光人潮破2萬

端午節因疫情取消龍舟競賽，台南市政府觀光旅遊局統計，連假首日近中午人潮才慢慢出現，以市區國華街一帶小吃美食人潮最多，累計逾2萬人次走訪，新化老街、安平老街及鹽水老街早上也近萬人逛街走訪，觀旅局表示雖然近來疫情造成民眾情緒緊繃，但只要民眾打疫苗及建立自主防疫疫識，即能度過疫情高峰。

觀旅局指出，今天早上出遊民眾多到廟宇拜拜祈福，近中午國華海安河樂、小西門、南紡商圈與赤崁樓、孔廟古蹟園區周邊主要景點開始湧現人潮，上午累計逾2萬人次走訪。

另空曠的戶外景區，虎頭埤風景區早上破千名旅客入園前往踏青參，頑皮世界、江南渡假村山上水道博物館、烏山頭水庫、十鼓仁糖文創園區及左鎮化石園區等景點，也有不少遊客，濱海的黃金海岸、漁光島及林默娘公園等周邊有近4千人走訪。

觀旅局說，端午連假3天台南多處推出優惠活動，頑皮世界粽夏綠洲派對，兩人同行799元優惠，來陪耳廓狐、摩弗倫羊、袋鼠及黑天鵝的寶寶們，一起歡度端午節。虎頭埤風景區因應端午連假踩船6折優惠，踩船遊湖兼欣賞阿勃勒黃金雨。

端午節連假到設有餐廳的休閒農場像是南元休閒農場、大坑農場與走馬瀨農場，及田媽媽消費享折扣。白河蓮花季開幕晚會6月4日在白河運動公園旁國泰路封街舉辦，邀請金曲台語歌王許富凱、金曲新人?te壞特等人熱情開唱，現場還有文創特色市集及抽獎活動。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，現在是學生畢業季，火紅鳳凰花在歸仁區高鐵站周邊廣場、虎頭埤風景區、成功大學各校區、台南車站周邊以及山上花園水道博物館等地，都有機會看到花，今年白河區蓮田花況極佳，端午連假期間正適合全家出遊賞蓮。