台電臨時線路故障 台南安平區華平路段號誌停擺40分鐘

端午節連假首日上午11時，台南安平區華平路段多處路口因臨時線路故障，安平路、建平17街口等多處三色號誌斷電，台南市警四分局據報後緊急派員到各路口要道疏導交通，且經聯繫台電派員檢修，終於11時40分號誌全數恢復運作，幸無人車意外發生。

台南市警四分局指出，為避免路口發生交通事故傷亡，火速派員至各路口要道進行交通指揮疏導。豔陽高照下，人車熙攘，員警站在道路中央揮汗引導車流，指揮交通。台電方面表示，應為臨時線路故障，經派員檢修後，約40分鐘號誌全數恢復運作。

警方提醒，遇號誌不亮或故障情形時，應當把握下列原則減速慢行，避免事故發生：

(一) 遵循交通指揮人員的指揮，若同時遇有指揮與燈光號誌時，則以交通指揮人員的指揮為準。

(二) 注意車前狀況，保持行進間一定的安全距離。

(三) 行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮的交岔路口，支線道車應暫停，讓幹線道車先行。

(四) 轉彎車應讓直行車先行。