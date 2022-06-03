快訊

入境檢疫擬放寬天數未鬆口3+4 莊人祥：觀光旅遊不考慮

死亡+142例 20歲男路倒送醫亡、7個月大男嬰重症哮吼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電臨時線路故障 台南安平區華平路段號誌停擺40分鐘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警四分局據報後緊急派員到各路口要道疏導交通，且經聯繫台電派員檢修，終於11時40分號誌全數恢復運作，幸無人車意外發生。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局據報後緊急派員到各路口要道疏導交通，且經聯繫台電派員檢修，終於11時40分號誌全數恢復運作，幸無人車意外發生。記者邵心杰／翻攝

端午節連假首日上午11時，台南安平區華平路段多處路口因臨時線路故障，安平路、建平17街口等多處三色號誌斷電，台南市警四分局據報後緊急派員到各路口要道疏導交通，且經聯繫台電派員檢修，終於11時40分號誌全數恢復運作，幸無人車意外發生。

台南市警四分局指出，為避免路口發生交通事故傷亡，火速派員至各路口要道進行交通指揮疏導。豔陽高照下，人車熙攘，員警站在道路中央揮汗引導車流，指揮交通。台電方面表示，應為臨時線路故障，經派員檢修後，約40分鐘號誌全數恢復運作。

警方提醒，遇號誌不亮或故障情形時，應當把握下列原則減速慢行，避免事故發生：

(一) 遵循交通指揮人員的指揮，若同時遇有指揮與燈光號誌時，則以交通指揮人員的指揮為準。

(二) 注意車前狀況，保持行進間一定的安全距離。

(三) 行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮的交岔路口，支線道車應暫停，讓幹線道車先行。

(四) 轉彎車應讓直行車先行。

台南 台電

延伸閱讀

夏季怕電費破表！台電教你4招省電小撇步 原來電器也要換季

夏日大作戰 台電教4招節能省電小撇步

台電除役礙子變盆栽 贈金門家扶助募款幫弱勢

開始熱了！夏月電價於6月1日實施 逾360萬戶不受影響

相關新聞

端午節連假首日 台南市國華街一帶最吸引觀光人潮破2萬

端午節因疫情取消龍舟競賽，台南市政府觀光旅遊局統計，連假首日近中午人潮才慢慢出現，以市區國華街一帶小吃美食人潮最多，累計...

新營醫院北門分院閑置多年終整建 黃偉哲肯定轉型重生

衛福部新營醫院北門分院門分院10年前火警多人傷亡後閒置多時；後來衛生福利部同意補助3億元整建，多彩亮麗外觀日前完工、十分...

台電臨時線路故障 台南安平區華平路段號誌停擺40分鐘

端午節連假首日上午11時，台南安平區華平路段多處路口因臨時線路故障，安平路、建平17街口等多處三色號誌斷電，台南市警四分...

台南清理代為標售土地開始投標 165標為2次標售打9折

台南市政府111年度第1批第2次地籍清理未能釐清權屬土地代為標售開始投標，6月1日至6月22日止受理民眾投標。市長黃偉哲...

依陳澄波畫作意象修繕童玩廣場 可望完工後開放

嘉義公園後方的童玩廣場因遊具老舊等問題嘉義市政府編列預算進行修繕，如今主體工程已完成；市府建設處表示，修繕構想來自於陳澄...

影／蘇貞昌台南視察大型接種站 婦嗆私立幼兒園沒放假

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，上午到台南永康視察兒童疫苗大型接種站，一路上展現親民作風、不時與民眾互動；不過在離去前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。