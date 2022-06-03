台南清理代為標售土地開始投標 165標為2次標售打9折

台南市政府111年度第1批第2次地籍清理未能釐清權屬土地代為標售開始投標，6月1日至6月22日止受理民眾投標。市長黃偉哲表示，南市府辦理地籍清理代為標售土地，是維護民眾權益的大事，不但可以釐清產權，更可以活化土地。

本次標售作業已公告165標(216筆)土地，其中住宅區1標、非都市計畫之乙丙種建築用地110標，建地標數合計111標，比例為67.27%，歡迎有意投標且符合投標資格的民眾、法人（含公司）踴躍參與投標。

地政局長陳淑美表示，本次標售標的分布於白河區、新化區、歸仁區、玉井區、楠西區、南化區及北門區等7個行政區，均屬持分標售。

其中又以北門區之鄉村區乙種建築用地大面積標的最多，可供建築使用。另外北門區及玉井區之一般農業區及山坡地保育區之農牧用地標的可供生產利用。

陳淑美說，本次標的為110年第2批標售之流標土地，為第2次標售，標售底價以前次底價打9折，低於當地行情。有興趣民眾可透過手機掃描QR-code，搭配地政局建立111年第1批「地籍清理代為標售導航地圖系統」google map標示土地定位點，藉地圖導航功能，輕鬆抵達目的地，快速掌握並了解標售土地情形。

台南市政府111年度第1批地籍清理代為標售訂於111年6月23日（星期四）上午9時30分，在台南市政府永華市政中心10樓東側小禮堂辦理開標作業，並自111年6月1日至6月22日止受理民眾投標。