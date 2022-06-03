台南善化慶安宮取午時水因疫情停兩年 今熱鬧復辦
端午節中午，古蹟台南善化慶安宮開荷蘭古井取午時水，今年因應疫情分送快篩劑、取代往年香包並請道士點雄黃，760劑快篩劑半個多小時就被大批信徒索取一空；慶安宮前兩年因疫情停辦端午節活動，今天取午時水民眾大排長龍非常熱鬧。
林姓男子說，午時水「特別是慶安宮的可以招財除穢」，他每年都會準時來取水。
善化慶安宮多年來端午節都有熱鬧的立蛋、點雄黃、取午時水、送香包與吃大西瓜、ＤＩＹ手做香包等熱鬧慶祝活動，前兩年因疫情停辦。
而今年疫情比前兩年還嚴重；不過端午節前善安宮主委張志勝擲筊請示媽祖，媽祖指示端午節的活動可以簡化辦理，沒有立蛋及吃西瓜等，只有取午時水及點雄黃，另外原先發送的香包，則改以送快篩劑取代。
廟方原自購500劑快篩今天要送給信徒，但有善心人士贊助260劑，上午開始發送快前就有許多民眾來排隊，很快就發送一空；中午道士祝禱聲中廟方人員打開廟前中山路上的荷蘭古井，張志勝及市議員林志展等用鐵桶到古井內打起第一桶水，象徵午時水取用順利。
儀式後廟方用沉水馬達抽取古井水到廟前大水桶，排隊民眾爭相將午時水裝到瓶罐內；也有信徒排隊讓道士在額頭前點雄黃，祈求慶安宮媽祖除穢長保平安，端午節與信徒同樂。
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