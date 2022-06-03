衝擊嚴峻 台南公有市場及夜市土地租金打7折為期3個月

新冠疫情持續升溫，政府雖沒有宣布3級警戒，但因確診個案激增，市場攤販生意也受到影響，議員李啟維在議會提出質詢，市長黃偉哲表示，衝擊雖沒有3級警戒大，但考量影響也不小，宣布比照去年全市59個公有零售市場租金打7折，連續3個月，經發局研議可能補助影響最大的5至7月租金。

經發局指出，市府以市有房地承租市場用地營業及委外經營的市場業者（民有市場），也比照公有零售市場租金打7折收取，以及33處道路型夜市也比照顧使用費3個月打7折，盼能減低市場攤商營運負擔，協助攤商渡過難關。

經發局表示，59處公有市場攤商使用費及垃圾清潔費3個月打7折(直接以現金補貼實際營業者3個月3成使用費及清潔費)。民有市場及道路型夜市，是向市府承租土地，市府使用費3個月打7折，再由承租業者向攤商減租，傳統市場和夜市等營運買氣約減少2至3成，希望透過紓困減租，挽救庶民經濟。