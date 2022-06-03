全國唯一嘉縣攜手故宮合作文創計畫 提供商家品牌授權

國立故宮博物院文物、文創商品世界知名，故宮南院在嘉義縣，在故宮院長吳密察、縣長翁章梁支持下，縣府人力發展所推動「地方創生與故宮文創計畫」，培訓人才結合故宮與在地元素開發商品，是全國各縣市第一個與故宮合作的文創計畫。

目前人發所已舉辦多場說明會，媒合輔導縣內10多家業者投入，包括多家著名伴手禮廠商。嘉義縣業者透過合作計畫申請故宮「品牌授權」，授權權利金（簽約金）50萬元可全免，商品銷售權利金也大幅降低。

人力發展所長郭凱迪說，今年年初「大林好」團隊整合大林特產，使用故宮名畫包裝推出禮盒，在南院展售。布袋高跟鞋教堂園區近期也通過審查，將成為雲嘉地區第一間故宮商品承銷據點。未來人發所會持續協助參與業者申請故宮及各中央部會計畫，歡迎嘉義縣企業加入。

立委黃國書日前質詢說，開發金股東會推出「故宮碗」贈品造成瘋搶，人氣速食店麥當勞也與故宮精品合作推出「皇帝御製」分享盒，叫好又叫座，但故宮自己文創商品業績卻下滑，吳密察答詢說，確實要檢討，因為「行銷一直都不是我們的強項」，而這些大公司的優勢就是有強大的行銷資源。