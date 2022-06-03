端午連假台南迎來疫情高峰 黃偉哲提醒：有症狀先快篩

今天是端午連假開始，學者推測中南部將迎來疫情高峰，市長黃偉哲呼籲返鄉市民返鄉務必留意身體健康，有呼吸道症狀務必先快篩，保護自己、保護家人！

黃偉哲表示，若自己是確診者的同住家人、或被衛生單位通知為密切接觸者，請先完成居家快篩，並進行居家隔離或自主防疫。如果是快篩陰性，仍可能有傳染風險，回到家也要落實防疫措施。若是快篩陽性，你可以選擇：第一：以視訊遠距方式進行看診。第二：請親友代理看診。

另外，5-11歲兒童疫苗施打不中斷，歡迎爸媽帶著孩子來施打，早施打、早保護，各區醫療院所都有名額，歡迎上「台南打疫苗」預約！6月1日至6月5日持續開設兒童疫苗大型接種站，施打地點：台南市立圖書館新總館（永康區康橋大道255號）

前往台南打疫苗預約：https://reurl.cc/q5vgkp

若預約想提早或延後，改為重新預約，可以先從以下查詢場次名額

場次查詢：https://vaccine-query.tainan.gov.tw

黃偉哲提醒端午連假加速接種疫苗， 可到戶外走走但避免往人潮多的地方 群聚。