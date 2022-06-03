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端午連假台南迎來疫情高峰 黃偉哲提醒：有症狀先快篩
今天是端午連假開始，學者推測中南部將迎來疫情高峰，市長黃偉哲呼籲返鄉市民返鄉務必留意身體健康，有呼吸道症狀務必先快篩，保護自己、保護家人！
黃偉哲表示，若自己是確診者的同住家人、或被衛生單位通知為密切接觸者，請先完成居家快篩，並進行居家隔離或自主防疫。如果是快篩陰性，仍可能有傳染風險，回到家也要落實防疫措施。若是快篩陽性，你可以選擇：第一：以視訊遠距方式進行看診。第二：請親友代理看診。
另外，5-11歲兒童疫苗施打不中斷，歡迎爸媽帶著孩子來施打，早施打、早保護，各區醫療院所都有名額，歡迎上「台南打疫苗」預約！6月1日至6月5日持續開設兒童疫苗大型接種站，施打地點：台南市立圖書館新總館（永康區康橋大道255號）
前往台南打疫苗預約：https://reurl.cc/q5vgkp
若預約想提早或延後，改為重新預約，可以先從以下查詢場次名額
場次查詢：https://vaccine-query.tainan.gov.tw
黃偉哲提醒端午連假加速接種疫苗， 可到戶外走走但避免往人潮多的地方 群聚。
衛生局長許以霖也說，端午節可能是疫情高峰來臨，醫療量能已到短兵相接時刻，提醒民眾打疫苗、做好自主防疫等，可以阻擋疫情度過疫情高峰。快篩認證假日不休息，2處社區篩檢站新化體育公園及南區松柏育樂中心。
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