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疫情衝擊救觀光 布袋觀光漁市6日起休市5天清消
本土疫情延燒，民眾減少出門消費用餐旅遊，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，漁會與攤商討論後，決定端節連假結束，6日下周一至10日休市5天大清消，盼疫情減緩，挽回遊客信心，恢復人潮生意興旺榮景。
今天起端午節3天連假，是休市5天前的最後營業日，攤商餐廳小吃備貨，等客人上門，買水產、吃海鮮；5月逾百名攤商聯署向漁會陳情，盼比照去年防疫三級期間減免租金。
縣府漁業科長張建成說，觀光漁市的土地產權屬縣府，會挺觀光漁市157個攤商度過這波疫情難關，去年防疫三級禁止餐廳內用，縣府減免漁市的土地租金，希望區漁會這次也能比照減免攤商租金。
嘉義區漁會與攤商協商共識，端節過後休市5天大消毒，挽回遊客信心回流；區漁會說，前年及去年漁市因防疫管制受影響，減免租金，今年未升級防疫，但攤商生意仍受影響，理事會會開會研議減免租金。
「疫情衝擊生意比去年慘！」漁市攤商、岑海里長翁億穎說，去年防疫三級，餐廳小吃禁內用，漁會減免租金，對攤商幫助大，今年防疫情大爆發，染疫者增多，從3月起客人大減，攤商賠錢咬牙苦撐。布袋警分局則在端午節連假規畫交通勤務管制疏導車流。
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