快訊

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊救觀光 布袋觀光漁市6日起休市5天清消

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

本土疫情延燒，民眾減少出門消費用餐旅遊，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，漁會與攤商討論後，決定端節連假結束，6日下周一至10日休市5天大清消，盼疫情減緩，挽回遊客信心，恢復人潮生意興旺榮景。

今天起端午節3天連假，是休市5天前的最後營業日，攤商餐廳小吃備貨，等客人上門，買水產、吃海鮮；5月逾百名攤商聯署向漁會陳情，盼比照去年防疫三級期間減免租金。

縣府漁業科長張建成說，觀光漁市的土地產權屬縣府，會挺觀光漁市157個攤商度過這波疫情難關，去年防疫三級禁止餐廳內用，縣府減免漁市的土地租金，希望區漁會這次也能比照減免攤商租金。

嘉義區漁會與攤商協商共識，端節過後休市5天大消毒，挽回遊客信心回流；區漁會說，前年及去年漁市因防疫管制受影響，減免租金，今年未升級防疫，但攤商生意仍受影響，理事會會開會研議減免租金。

「疫情衝擊生意比去年慘！」漁市攤商、岑海里長翁億穎說，去年防疫三級，餐廳小吃禁內用，漁會減免租金，對攤商幫助大，今年防疫情大爆發，染疫者增多，從3月起客人大減，攤商賠錢咬牙苦撐。布袋警分局則在端午節連假規畫交通勤務管制疏導車流。

本土疫情延燒，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，漁會與攤商討論後，決定端節連假結束，下周一至10日休市5天大清消。圖／翁億穎提供
本土疫情延燒，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，漁會與攤商討論後，決定端節連假結束，下周一至10日休市5天大清消。圖／翁億穎提供
本土疫情延燒，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，漁會與攤商討論後，決定端節連假結束，下周一至10日休市5天大清消。圖／翁億穎提供
本土疫情延燒，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，漁會與攤商討論後，決定端節連假結束，下周一至10日休市5天大清消。圖／翁億穎提供

疫情 連假 嘉義

延伸閱讀

壽山動物園慶端午節 客製化「粽子」香噴噴

疫情延燒 端節連假嘉義飛離島澎湖、金門航班未客滿

台南警方列管商圈及古蹟風景區 連假交通疏導不踩雷

迎端午3天連假 竹縣熱門景點、龍舟賽周邊交管出爐

相關新聞

雲林加碼50萬 補助家用廚餘機

雲林縣家庭垃圾有3成廚餘未完善分類混入其中，孳生蚊蟲，產生異味，也增加垃圾清運難度，環保局1月編列100萬元補助家戶購買...

全國唯一嘉縣攜手故宮合作文創計畫 提供商家品牌授權

國立故宮博物院文物、文創商品世界知名，故宮南院在嘉義縣，在故宮院長吳密察、縣長翁章梁支持下，縣府人力發展所推動「地方創生...

端午連假台南迎來疫情高峰 黃偉哲提醒：有症狀先快篩

今天是端午連假開始，學者推測中南部將迎來疫情高峰，市長黃偉哲呼籲返鄉市民返鄉務必留意身體健康，有呼吸道症狀務必先快篩，保...

疫情衝擊救觀光 布袋觀光漁市6日起休市5天清消

本土疫情延燒，民眾減少出門消費用餐旅遊，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，漁會與攤商討論後，決定端節連假結束，...

台南做工行善團 幫嘉義獨居婦修繕

嘉義縣大埔鄉偏遠山區77歲莊姓獨居老婦人住處年久失修且嚴重漏水，部分天花板坍塌，電線管路老舊，窗台破損，牆面也有破裂情形...

嘉義蘭潭溺水案頻傳 網紅掛勸世看板

嘉義市蘭潭溺水案頻傳，網紅「小商人」近日掛大型廣告看板，呼籲「水很深，請勿加入會員」引發話題，消防局統計，去年6件溺斃、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。