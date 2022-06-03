羅智強重啟祈福之旅 強調沉澱多時仍等不到程序正義

台北前市議員羅智強自主健康管理7天後，選在端午節當天重啟祈福之旅，沉澱多時的他對於下一步已有方向及規劃，將在下周拋出幾個不違反初衷及支持者期待選擇；羅智強不斷強調程序正義的重要性，黨中央沒有給處理方式，讓他和立委呂玉玲該如何面對支持者，2016年國民黨也敗在程序正義，仍沒有學到教訓。

羅智強表示，黨中央提名行政院前院長張善政，沒有初選、民調或協調的任何機制，讓他陷入兩難，走在路上有支持者告訴他不要放棄，也有人要他以大局為重支持張，不過黨中央忽略了程序正義，讓他無法給支持者交代，這些委屈他和呂都要自己吞忍。

「我個人事小，對呂玉玲很不公平」，羅智強說，當2人都宣布要參選，互動都非常良好，雙方都有雅量，體現了君子之爭，那請問黨中央為何都沒有給出一個處理方式，2人都是靠自己努力，沒有靠黨中央半分，為何得到這樣待遇，若有公正的程序，呂贏了一定全力支持他。

至於張善政仍聯繫不上呂玉玲，羅智強指出，呂玉玲心中一定委屈，只是沉澱多時，仍等不到程序正義，這樣該如何化解支持者分裂的現況，及地方出現的問題，2016年國民黨就是敗在程序正義，至今仍沒有學到教訓，誰能服氣及相信，要支持者如何接受。