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台南再增2議員確診 累計6議員染疫
台南市議員李宗翰和鄭佳欣今天都在臉書證實自己確診，向鄉親告假，議會目前正進行市政總質詢，今天有3名議員請假，包括民進黨李宗翰、鄭佳欣及國民黨張世賢，其中李宗翰、鄭佳欣2人因確診新冠病毒請假在家居家隔離中，累計台南市議會議員有6人確診。
張世賢只請假但未證實確診，只說曾與確診者接觸，要自我隔離7天，有快篩但還要進一步PCR。
台南市議會民進黨議員周麗津、國民黨議員李中岑確診後，議會總質詢暫停2周，但期間又傳出唐碧娥確診，最近是蔡秋蘭確診，前3人均已解隔離，唐碧娥26日確診，透過臉書說病毒太恐怖，頭感覺要炸開、咳嗽、喉嚨痛到不行吞口水都痛、發燒、講話喘、肌肉痠痛、無力、味覺遲鈍，尚有嗅覺，幸症狀很快舒緩，昨天快篩陰性；蔡秋蘭30日確診，緊急通知議會更改總質詢時間，延至6月22日最後一天
李宗翰在臉書公告要向「各位鄉親請7天假了」，證實確診，他說因有親友確診，前天快篩陰性，昨天晚上再快篩一次，結果呈陽性，目前只有喉嚨有點痛、肌肉酸痛，睡了一覺醒來喉龍沙啞。今早安排視訊看診，只有輕微症狀，目前服務處人員快篩也都陰性。
鄭佳欣今天也在臉書公告說，「今天早上快篩，我確診了。」身體不適症狀輕微，對於這兩天和她接觸過的好朋友們真的非常抱歉，這兩天也務必要注意身體狀況，她暫時請假14天，服務處下周一照常繼續服務，團隊同仁照常為大家服務。
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