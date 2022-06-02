民眾申請踴躍 雲林家庭廚餘機補助經費用罄再加碼

雲林縣焚化垃圾量有3成廚餘未被完善分類而混入其中，除易孳生蚊蟲，產生異味，也增加垃圾清運難度，環保局1月編列100萬元啟動第一階段家用廚餘機補助，因申請踴躍，上月18日經費全數用罄，今天宣布再加碼50萬元啟動第二階段補助，符合資格者10月31日前持發票等購買文件即可申請。

目前縣內日產家庭垃圾量達320公噸，經分析，運到焚化爐的垃圾有3成是廚餘，處理量高達60公噸，顯示雖然民眾有垃圾分類觀念，但落實生、熟廚餘分類仍待加強。

環保局表示，第一階段原計畫補助300戶，未料反應熱烈，總計有485戶申請且獲補助，因此經費提早用罄，每日估計可減少近千公斤的廚餘量，為持續鼓勵大家從源頭做好廚餘分類，即起接續啟動第二階段補助，申請日期至10月31日止。

環保局副局長黃富義說，第二階段預計可補助230戶，只要是去年7月31日前設籍雲林縣的民眾，每戶可申請1部家用廚餘機，每部補助總額的20％，最高5000元。