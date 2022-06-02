台南警方列管商圈及古蹟風景區 連假交通疏導不踩雷

端午節3天連續假期即將到來，台南市警二分局將中西區赤崁樓、孔廟、海安路及國華街商圈、河樂廣場等著名商圈及古蹟風景區列入交通疏導重點，與各商圈協調在周邊路口加派協勤義交外，同時也完成機動警力的預置規畫，警方表示，一發現人車湧現，將迅速抵達路口執勤疏導。

第二分局表示，為維護端午節連假交通順暢，加強各道路交通整理與疏導之外，並針對酒後駕車、危險駕車、噪音改裝車輛持續嚴加取締，並就路口安全大執法等交通重點工作的勸導取締，力拚交通安全順暢。

據統計，今年1月至5月底，中西區的交通事故中「未依規定讓車」為主要肇因計有359件，且多發生於交岔路口、巷弄或無號誌路口。交通組特別彙整相關事故案例，剪輯事故現場影片，提醒民眾守法禮讓，避免交通事故發生。

警方指出，端午節3天連續假期即將到來，除期前與各商圈協調在周邊路口加派協勤義交，並針對商圈內部車道與人行道加強疏導整理，保持人車動線流暢，同時也完成機動警力預置規畫，以路口即時監控、警力來回逡巡、輿情迅速應處等具體作為，一有發現人車湧現，將迅速抵達路口執勤疏導。