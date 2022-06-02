快訊

中職／首例被抓包！手套有外部物質 悍將威迪茲遭逐出場

恩恩爸求公布錄音檔 新北119同仁不解嘆成「代罪羔羊」

一張圖看端午連假天氣 梅雨鋒面「這日」再報到

台南警方列管商圈及古蹟風景區 連假交通疏導不踩雷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
端午節連續假期即將到來，台南市警二分局將中西區赤崁樓、孔廟、海安路及國華街商圈、河樂廣場等著名商圈及古蹟風景區列入交通疏導重點。記者邵心杰／翻攝
端午節連續假期即將到來，台南市警二分局將中西區赤崁樓、孔廟、海安路及國華街商圈、河樂廣場等著名商圈及古蹟風景區列入交通疏導重點。記者邵心杰／翻攝

端午節3天連續假期即將到來，台南市警二分局將中西區赤崁樓、孔廟、海安路及國華街商圈、河樂廣場等著名商圈及古蹟風景區列入交通疏導重點，與各商圈協調在周邊路口加派協勤義交外，同時也完成機動警力的預置規畫，警方表示，一發現人車湧現，將迅速抵達路口執勤疏導。

第二分局表示，為維護端午節連假交通順暢，加強各道路交通整理與疏導之外，並針對酒後駕車、危險駕車、噪音改裝車輛持續嚴加取締，並就路口安全大執法等交通重點工作的勸導取締，力拚交通安全順暢。

據統計，今年1月至5月底，中西區的交通事故中「未依規定讓車」為主要肇因計有359件，且多發生於交岔路口、巷弄或無號誌路口。交通組特別彙整相關事故案例，剪輯事故現場影片，提醒民眾守法禮讓，避免交通事故發生。

警方指出，端午節3天連續假期即將到來，除期前與各商圈協調在周邊路口加派協勤義交，並針對商圈內部車道與人行道加強疏導整理，保持人車動線流暢，同時也完成機動警力預置規畫，以路口即時監控、警力來回逡巡、輿情迅速應處等具體作為，一有發現人車湧現，將迅速抵達路口執勤疏導。

端午節 連續假期

延伸閱讀

迎端午3天連假 竹縣熱門景點、龍舟賽周邊交管出爐

端午節連假 台東快篩陽遠距判讀不打烊

端午節連假即將到來 民眾市場採購應景商品

明天起端午節3天連假 新北警：注意重要道路交管措施

相關新聞

防獼猴侵入農地 嘉義林管處助農民架電圍網

林務局嘉義林管處去年底在嘉義縣大埔鄉設置電圍網示範點，依標準施作規格架設電牧器圍網，透過高電壓低電流電牧導線，防治獼猴危...

台南再增2議員確診 累計6議員染疫

台南市議員李宗翰和鄭佳欣今天都在臉書證實自己確診，向鄉親告假，議會目前正進行市政總質詢，今天有3名議員請假，包括民進黨李...

雲林、彰化畢業最夯「太平媽祖獎」 有行充、悠遊卡和金牌

雲彰地區最夯畢業「太平媽祖獎」橫跨雲林、彰化共10鄉鎮，成為80所學校畢業典禮中最熱門一大獎項，每班有1名名額由老師推派...

女大生遭擄殺案揭治安隱憂 陳以信：南市將設沙崙派出所

長榮大學馬來西亞鍾姓女大生2020年9月間，返回宿舍途中遭擄殺，國民黨立委陳以信質詢要求設沙崙派出所，陳以信今天表示，警...

米其林摘星潮到台南 秘密客來了沒在怕

台南市入選米其林指南評鑑城市，已在餐飲業界掀起摘星潮，除五星級飯店做好準備，部分餐飲店也積極備戰。愛心總鋪師蔡瑞成在偏鄉...

曾1年12起溺斃 蘭潭被掛性感勸世看板

嘉義市蘭潭被指常有輕生案，網紅「小商人」近日掛廣告看板，呼籲「水很深，請勿加入會員」引發話題，嘉市消防局統計，去年6件溺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。