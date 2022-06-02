雲林、彰化畢業最夯「太平媽祖獎」 有行充、悠遊卡和金牌

雲彰地區最夯畢業「太平媽祖獎」橫跨雲林、彰化共10鄉鎮，成為80所學校畢業典禮中最熱門一大獎項，每班有1名名額由老師推派；除表揚五育均優學生外，西螺農工更加碼，只要在學期間擔任3年志工，也可獲頒太平媽祖獎，今年共有28名學生申請。

「太平媽祖獎」受獎學校為西螺福興宮太平媽遶境會香所經的10鄉鎮，包含西螺、崙背、二崙、莿桐、林內與二水、北斗、竹塘、埤頭、溪州等10個鄉鎮的學校，不僅頒發獎狀，更有福興宮特色文創獎品。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮董監事今年集思廣益，準備實用又創新的太平媽祖獎，獎品包含西螺媽祖行動電源、媽祖悠遊卡、太平媽及文昌帝君加持過的文昌筆及鵬程萬里金牌一面，內容物都是非賣品，只給學生留下美好回憶。

西螺媽祖行動電源兼具照明功能，有多段光線閃爍可調整；媽祖悠遊卡是常務董事楊文祥之妻蘇慧棉以蠟筆繪製，巧妙將信徒與媽祖輪廓融合，再數位輸出製作成悠遊卡；鵬程萬里金牌則由太平媽坐鎮，為學生祈求美好未來。

楊文鐘也說，雖然疫情讓許多學校停辦畢業典禮，學生沒有隆重的畢業典禮就畢業了，但福興宮的「太平媽祖獎」不會缺席，除了鼓勵學生熱心求學，也要有樂於付出、分享的媽祖精神，獎項將委託10鄉鎮各學校轉發給學生。