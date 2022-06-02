嘉市消防員與歌手對唱 宣導不要浪費救護資源
嘉義市消防局運用網路免費對唱軟體與知名女歌手對唱製作消防宣導短片，將歌詞改編後和歌手一來一往對唱，以達到宣導效果；市消防局表示，因為近來疫情嚴峻，希望民眾不要浪費救護資源，消防局的小編們巧思設計這麼一段與歌手王心凌（Cyndi Wang）對唱影片，以輕鬆娛樂方式宣導較容易讓民眾接受。
隨著疫情升溫，嘉義市消防局的出勤救護近10日來增加3成，不但救護量增加，每一趟的出勤都是危機，因為擔心接觸確診者的染疫風險、擔心送醫途中的行車安全、憂慮返家後可能帶給家人的負擔等。
因此市消防局製作宣導短片希望民眾共體時艱，盡量不要浪費救護資源；影片裡是歌手王心凌唱的「愛你」，原唱的歌詞都不變，但換到消防員（EMT）這邊輪唱時就將歌詞改編成和救護相關，歌詞如下，市消防局今天下午將影片上傳社群媒體引起網友關注點讚！
Cyndi：如果你突然打了個噴嚏
EMT：欸！這個小病不用送醫
Cyndi：如果半夜被手機吵醒
EMT：hi！要不要裝住警器
Cyndi：常常想你說的話
EMT：是守護你的生命
Cyndi：明明很想相信 卻又忍不住懷疑
EMT：在民眾心裡 消防隊是好厝邊
Cyndi：愛 就是有我常煩著你
Cyndi：Oh ～ baby 情話多說一點
EMT：119少打一點
Cyndi：表現多一點點
EMT：讓我們多睡一點
Cyndi：Oh ～Bye 少說一點
EMT：不濫用救護資源
Cyndi：多一點 讓我 心甘情願 ～愛你
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