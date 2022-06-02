女大生遭擄殺案揭治安隱憂 陳以信：南市將設沙崙派出所

長榮大學馬來西亞鍾姓女大生2020年9月間，返回宿舍途中遭擄殺，國民黨立委陳以信質詢要求設沙崙派出所，陳以信今天表示，警政署已告知，南市府已同意將歸仁分局沙崙派出所建置案納入下年度市府預算內。

陳以信表示，發生馬來西亞女大學生被擄殺案，因自己是歸仁子弟特別返鄉調查，隨即在立法院質詢，認為當地警力不足恐是該案的制度因素，要求政府新設高鐵特區沙崙派出所，當時即獲行政院與內政部同意，他也協助在高鐵特區找到機關用地，並持續關注沙崙派出所設置一事。

陳以信說，近年台南警力嚴重不足，根據110年警政統計，台南警民比是每10萬人僅有33位警察，相較鄰近嘉義縣274位、高雄市266位，台南警民比明顯低很多，容易成為南部治安漏洞。他指出，特別是今年2月台南高鐵特區三井Outlet開幕後，踴躍人潮帶來更多治安隱憂。

陳以信強調，經過一年半多次敦促行政院、內政部與台南市政府，正視台南警力不足問題。市府在5月25日召開會議，將沙崙派出所建置案納入下年度預算。他樂見此事有正面進展，也呼籲市府繼續重視警力不足問題，才能真正有效改善台南治安。