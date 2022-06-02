曾1年12起溺斃 蘭潭被掛性感勸世看板

嘉義市蘭潭被指常有輕生案，網紅「小商人」近日掛廣告看板，呼籲「水很深，請勿加入會員」引發話題，嘉市消防局統計，去年6件溺斃、今年截至5月底3件，最近1案疑游泳溺死，市府觀新處表示，蘭潭禁戲水，蘭潭周邊木柵欄逐年換成鐵製，更獲贊助於沿線擺救生圈，若發生溺水狀況能立即取用。

據了解，2019年蘭潭全年發生12件溺水案，「平均1個月1件」，當年9月22歲男子及17歲女友情侶檔，深夜坐在蘭潭堤防上，相擁還手比愛心，隨即往下坡道走到水裡，後來陸續打撈到屍體。

消防局表示，近年市府聯合宣導、防治之下，件數減少，去年全年6件溺斃，今年截至5月底3件溺水死亡，2月時18歲男子浮上水面被撈起；4月間40多歲男子被家人報案後，消防人員潛水尋獲；5月25日64歲男子穿泳褲被發現溺水。

消防局指出，盡力阻止憾事發生，今年另有通報2案在蘭潭邊爭執，消防人員到場都安撫，避免讓人投入水中。

市府觀新處表示，環潭道路的兩側柵欄，近年逐步將木製品，改換成更堅固的金屬柵欄，減少柵欄倒塌導致缺口產生，另，感謝東北扶輪社捐贈救生圈保護箱，去年已將22組救生圈放置在醒目位置，有溺水狀況發生，民眾或警消都可以馬上找到使用。

消防局說，7、8月間的周末和嘉市水上救生協會、嘉市救難協會等合作，上午及下午會派3到5名救生員及救生教練，到蘭潭周邊宣導防溺，並不定期巡邏。

網紅小商人近日在大雅路二段接近大雅路二段234巷口路邊，設立宣導看板，還用女電玩實況主露事業線性感照，寫下「蘭潭前面右轉，水很深，請勿加入會員」、「沒什麼人生難關，是一炮不能解決的，如果有，就兩炮」；小商人PO文時說，蘭潭水庫自殺事件頻傳，每次聽此消息都令人感到難過，因此特別安排一看板，籲自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者。