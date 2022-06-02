台船承造海巡百噸級巡救難艇辦交船 移交台南海巡隊

台船承造海巡署艦隊分署第10艘100噸級巡防救難艇，今天在船基隆廠交船，由台船公司基隆廠廠長朱有亮與海巡署艦隊分署副分署長吳金河共同主持，另5艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

交船典禮朱有亮將PP-10079巡防救難艇模型移交給台南海巡隊，吳金河見證交船儀式。朱有亮感謝海巡署對台船的支持，很高興能再將新船交予海巡署。

今天交船的救難艇民國109年9月22開工，110年2月安放龍骨，去年11月下水典禮。本艇採用歐規德國MTU高速主機，最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。