價值逾千萬千斤魚翅供品 為布袋新塭嘉應廟神明祝壽

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟上午舉行供奉主神九龍三公誕辰慶典，有信徒提供價值逾千萬元的1000斤魚翅宴，為神明祝壽，讓參加祭典的立委蔡易餘等來賓大開眼界，讚嘆「海口人對神明的慷慨！」

新塭嘉應廟以「衝水路‧迎客王」民俗宗教儀式聞名，農曆5月4日（國曆6月2日）是九龍三公聖誕，觀音池、青龍池整修完工，廟方舉辦祀宴，恭祝神明聖誕千秋及謝土慶典。

立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、新塭嘉應廟主委蘇秀英等，上午受邀為觀音池等剪綵；蔡易餘說，看到千斤魚翅，價值超過1000萬元，見證海口人的氣魄，觀音池、青龍池保佑信眾發展，供品這麼多，為神明祝壽。