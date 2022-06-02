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台南三井OUTLET熱潮消退 接駁車退場

中央社／ 台南2日電

台南三井OUTLET開幕3個多月後，熱潮消退，每逢假日往返市區接駁車載客數大減，5月每班車平均載客僅剩1人，台南市政府交通局今天宣布，三井OUTLET接駁車6月退場。

毗鄰高鐵台南站的三井OUTLET，2月16日試營運8天，2月25日正式開幕，遊客擠爆，但3個多月過後，熱潮消退，遊客數下跌。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南三井OUTLET開幕後吸引大量人車，三井公司配合開幕，每逢假日提供往返市區接駁公車及停車場巡迴接駁巴士，開幕期間每班車平均10人搭乘前往三井，但熱潮過後，5月每班車平均載客量僅剩1人。

交通局長王銘德表示，三井OUTLET接駁車已完成階段性任務，6月退場；未來前往三井OUTLET及高鐵特定區，將回歸既有公共運輸路網，包括台鐵沙崙線、高鐵快捷公車H31、H62、大台南公車紅3、紅14、綠16，搭乘至高鐵台南站再步行前往，十分便利。

王銘德說，高鐵快捷公車H31、H62是高鐵公司出資提供的接駁服務，免費優惠僅限高鐵乘客，市府協調高鐵公司開放非高鐵旅客付費搭乘，但須比照一般公車上下車刷卡收費或投現，沿途各站均可上下車，採段次計費，1段票新台幣18元，2段票36元，因路線性質特殊，不適用其他大台南公車電子票證及市民卡等優惠。

高鐵 台南 公車

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