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台南小黑琵持續35年 施工圍籬看到幸福台南

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市小黑琵徵文徵圖競賽出爐，佑聖作品將收錄於「小黑琵第12輯」。記者鄭惠仁／攝影
台南市小黑琵徵文徵圖競賽出爐，佑聖作品將收錄於「小黑琵第12輯」。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府推動學生藝文涵養，今年持續舉辦兒童藝文專刊「小黑琵」徵文徵圖比賽，參賽作品3892件，再創新高，成績已出爐，共選出96件作品，將收錄於「小黑琵第12輯」，並將以徵圖主題做系列設計，提供各局處作為施工圍籬圖案，讓城市充滿藝文氣息。

市長黃偉哲表示，「小黑琵」前身是原台南縣在1987年辦理的兒童文學研習營優秀作品成果集，縣市合併後，命名「小黑琵」，擴大這項競賽，也看到了學童在藝文創作上的旺盛能量。

教育局長鄭新輝說，每年徵文徵圖比賽項目，會在既有基礎上回應現況持續調整。今年「小黑琵」的徵文內容，增加「家的美好時光」及「校園學習記事本」。校園學習記事本以學生紀錄疫情期間停課不停學的線上學習經驗，或是師生間互動成長為主要題材，抒發學習經驗與感受。

徵圖部分，今年以「幸福台南」為主題，台南好所在、台南好滋味、台南好節慶、台南好豐收為題材，學生的畫作不僅記錄所見景象，更融入生活情境，將在地文化及產物透過畫作做出最佳詮釋。

承辦學校新市國小校長李智賢表示：「改變的起點是基於回應現代兒童的心理發展及教育思潮的需求，而非為了改變而改變。」今年得獎作品皆能以自己生活經驗為題材，或書寫與家人溫馨互動、成長背景反思、周邊事務連結及生活小樂趣，每篇都能以簡潔的文字書寫最真實的心境。

高年級第1名「奇美博物館」畫作，描繪奇美博物館雄偉的皇宮式建築及雕像，並將作者全家人在白馬群前面拍照，暖陽下開心歡笑的幸福畫面生動地呈現出來。

台南 奇美博物館 徵文

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