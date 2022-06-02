快訊

桃園以南等19縣市跟進延長遠距教學 各縣市做法一次看

獨家專訪車海榮：南韓史上首位LGBT議員誕生

摩鐵裝針孔爆老闆是檢察官 雄檢：業者配偶是台南地檢署前檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防獼猴侵入農地 嘉義林管處助農民架電圍網

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義林管處協助農民設置電圍網，透過高電壓低電流的電牧導線防治獼猴危害農作，架設方式安全且不會造成人與野生動物的傷害。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處協助農民設置電圍網，透過高電壓低電流的電牧導線防治獼猴危害農作，架設方式安全且不會造成人與野生動物的傷害。圖／嘉義林管處提供

林務局嘉義林管處去年底在嘉義縣大埔鄉設置電圍網示範點，依標準施作規格架設電牧器圍網，透過高電壓低電流電牧導線，防治獼猴危害農作，架設方式安全且不會造成人與野生動物的傷害，且能有效防止獼猴侵入農地危害農作。

臺灣獼猴近年肆虐山區農地，為減少農民損失，嘉義林管處110至111年度推動「友善野生動物危害防治輔導計畫」，輔導團隊協助農民架設電圍網防治獼猴，引介電圍網專業技術，去年底於大埔首設示範點，提供在地農友觀摩。

示範點採高電壓低電流電牧導線，並架設紅外線自動照相機，監測野生動物活動果發現獼猴只在電圍網外圍林地活動，確能有效防止侵入農地危害農作。示範點農民陳厚忠說，電圍網架設後獼猴危害明顯減少，有效提升黃金果產量。

嘉義林管處去年11月22日和今年5月27日辦理2場次電圍網示範點觀摩會，邀嘉南農友與地方政府等共46人參與，去年參訪雲林縣古坑鄉電圍網示範點，今年則參觀大埔鄉新設置示範點，說明宣導電圍網補助規定與標準架設方式，分享架設心得與防治成效。

林務局105年起，補助地方政府輔導農民架設電網圍防治獼猴危害農作，可受理申請的農作種類包含果樹類、蔬菜、豆類及稻作；自110年起可依據每筆申請的農地面積0.2至2公頃，按面積大小換算補助設置資材費，提升補助金額，110年度分別補助嘉義縣17件及臺南市2件電圍網申請案完成架設。電圍網架設補助申請可洽詢所在地鄉鎮區公所辦理。

嘉義林管處去年底於大埔鄉設電網示範點，根據紅外線鏡頭，周邊有黃頭鷺覓食活動，顯示農地有豐富的野生動物棲息活動，電圍網不會傷害野生動物。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處去年底於大埔鄉設電網示範點，根據紅外線鏡頭，周邊有黃頭鷺覓食活動，顯示農地有豐富的野生動物棲息活動，電圍網不會傷害野生動物。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處在嘉義縣大埔鄉設電圍網示範點，透過紅外線自動照相機監測發現支柱可供領角鴞等動物停棲，友善周邊生態。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處在嘉義縣大埔鄉設電圍網示範點，透過紅外線自動照相機監測發現支柱可供領角鴞等動物停棲，友善周邊生態。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處於嘉義縣大埔鄉設電圍網示範點，透故紅外線自動照相機監測，臺灣獼猴僅於電圍網外圍活動，已能有效防止獼猴危害農作。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處於嘉義縣大埔鄉設電圍網示範點，透故紅外線自動照相機監測，臺灣獼猴僅於電圍網外圍活動，已能有效防止獼猴危害農作。圖／嘉義林管處提供

嘉義 農民

延伸閱讀

台中防猴神器設置電圍網開放申請 最高補助農民12.6萬

友善防治野生動物危害農作 苗栗縣推架設電圍網

她放任寵物犬獵殺野生動物 苗縣府先開罰6萬至30萬元

錄影到一半突傳出巨響 原來是獼猴也來看錄影

相關新聞

防獼猴侵入農地 嘉義林管處助農民架電圍網

林務局嘉義林管處去年底在嘉義縣大埔鄉設置電圍網示範點，依標準施作規格架設電牧器圍網，透過高電壓低電流電牧導線，防治獼猴危...

影／胡家琪西點軍校畢業載譽返國 黃偉哲盛讚台灣之光

我國派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書，成為我國第2位自西點軍校畢業的女性軍官，台南市長黃偉哲今...

價值逾千萬千斤魚翅供品 為布袋新塭嘉應廟神明祝壽

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟上午舉行供奉主神九龍三公誕辰慶典，有信徒提供價值逾千萬元的1000斤魚翅宴，為神明祝壽，讓參加祭典...

量能爆滿?嘉市80歲陽性婦險無醫院收 有患者被轉彰化

嘉義市80歲婦人前晚就醫採檢確診，意識不清須轉院，家屬打119求助，救護車載送時接連詢問嘉義基督教醫院等大醫院，專責加護...

氣候異常、各地魚蝦大量病蟲害 南市府籲加強預防減損失

最近許多養殖區出現魚隻鏈球菌感染症，或車輪蟲、指環蟲與鏈球菌混合感染症；蝦隻弧菌感染症、白點病毒感染症及微孢子蟲感染症等...

台南小黑琵持續35年 施工圍籬看到幸福台南

台南市政府推動學生藝文涵養，今年持續舉辦兒童藝文專刊「小黑琵」徵文徵圖比賽，參賽作品3892件，再創新高，成績已出爐，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。