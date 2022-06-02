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防獼猴侵入農地 嘉義林管處助農民架電圍網
林務局嘉義林管處去年底在嘉義縣大埔鄉設置電圍網示範點，依標準施作規格架設電牧器圍網，透過高電壓低電流電牧導線，防治獼猴危害農作，架設方式安全且不會造成人與野生動物的傷害，且能有效防止獼猴侵入農地危害農作。
臺灣獼猴近年肆虐山區農地，為減少農民損失，嘉義林管處110至111年度推動「友善野生動物危害防治輔導計畫」，輔導團隊協助農民架設電圍網防治獼猴，引介電圍網專業技術，去年底於大埔首設示範點，提供在地農友觀摩。
示範點採高電壓低電流電牧導線，並架設紅外線自動照相機，監測野生動物活動果發現獼猴只在電圍網外圍林地活動，確能有效防止侵入農地危害農作。示範點農民陳厚忠說，電圍網架設後獼猴危害明顯減少，有效提升黃金果產量。
嘉義林管處去年11月22日和今年5月27日辦理2場次電圍網示範點觀摩會，邀嘉南農友與地方政府等共46人參與，去年參訪雲林縣古坑鄉電圍網示範點，今年則參觀大埔鄉新設置示範點，說明宣導電圍網補助規定與標準架設方式，分享架設心得與防治成效。
林務局105年起，補助地方政府輔導農民架設電網圍防治獼猴危害農作，可受理申請的農作種類包含果樹類、蔬菜、豆類及稻作；自110年起可依據每筆申請的農地面積0.2至2公頃，按面積大小換算補助設置資材費，提升補助金額，110年度分別補助嘉義縣17件及臺南市2件電圍網申請案完成架設。電圍網架設補助申請可洽詢所在地鄉鎮區公所辦理。
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