跨區遠赴百里 台南做工行善團到嘉縣偏鄉為獨居嬤修屋

嘉義縣大埔鄉偏遠山區77歲獨居莊姓阿嬤，老厝年久失修且嚴重漏水，部分天花板坍塌，電線管路老舊，窗台破損，牆面也有破裂情形，但因家中經濟不佳而無法修繕。台南市政府勞工局接獲通報，會同台南市做工行善團修繕團隊專業志工趕工將房子完成修繕，讓莊阿嬤能住得更安全、更舒適。

勞工局表示，通報人是嘉義縣的慈善團體，得知莊阿嬤的居住困境後相當不捨，四處奔波求助皆失敗而回，在瀕臨絕望之時，因緣際會（在神明指引下），在網路上搜尋到有關台南市做工行善團的報導，鼓起勇氣嘗試聯繫後，修繕志工團隊會勘後，願意跨區幫忙莊阿嬤修繕房屋，通報人十分驚喜及感謝。

台南市做工行善團工會志工夥伴同意協助莊阿嬤打造安全的家，前往會勘兩次，規劃將莊阿嬤屋頂石棉瓦三角處加強鋼板、安裝新鋁門窗、電線及燈具、窗台美化板及天花板輕鋼架，在不破壞老屋結構的狀況下，加強屋頂防水並換新門窗及電線、電燈，已在5月31日完成屋頂加強鋼板及安裝新鋁門窗，

勞工局勞安福利科長莊政憲表示，31日上午7點他自柳營出發，要到現場關心修繕情形，在路上遇到協助安裝鋁門窗的台南市鋁製品製造裝配職業工會理事張世明，張世明說已完成嘉義縣大埔鄉修繕案的鋁門窗安裝，因路途遙遠，且擔心下雨影響施作，更是一早5點就出發，一心掛念著要盡快完成施工，讓莊阿嬤的居住環境更有品質。

台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會監事會召集人林正雄與志工們也在當日完成屋頂加強鋼板施工，林正雄與志工們平日工作滿檔，因連日大雨擔心莊阿嬤飽受漏水之苦，特別延後賺錢的工作，趕在當日晴朗的天氣前往施工。