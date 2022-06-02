嘉市沉睡大白熊換端午應景口罩 還掛2顆大粽子

嘉義市火車站前的地標「沉睡大白熊」因應防疫戴上口罩，時有不同變化，端午連假期間，設計師莊信棠將大白熊除換上應景「Q版划龍舟口罩」，兩側還掛上超大粽子，市長黃敏惠說，象徵嘉市人不鬆懈的防疫精神，希望市民口罩戴好戴滿。

莊信棠說，今年的端午口罩特別讓大白熊戴上Q版的自己，帶著游泳圈划龍舟的樣子，圖騰設計是使用立體剪裁，將大白熊的毛髮充實呈現，十分生動可愛；兩側掛著的粽子，也是真正的香包，會飄散出香包傳統的香氣，希望路過的朋友一同回味小時候的香包文化。