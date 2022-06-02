快訊

中職／網喊檢查胸部要「視訊輔助判決」 女象迷還原真相

超划算贖身？文華東方繳1.3億給北市 結清價值16億容積

蘇揆宣布6日啟動第二波快篩實名制 遊民、獨居老人免費發5劑

嘉市沉睡大白熊換端午應景口罩 還掛2顆大粽子

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
沉睡大白熊換上新的口罩。圖／嘉義市政府提供
沉睡大白熊換上新的口罩。圖／嘉義市政府提供

嘉義市火車站前的地標「沉睡大白熊」因應防疫戴上口罩，時有不同變化，端午連假期間，設計師莊信棠將大白熊除換上應景「Q版划龍舟口罩」，兩側還掛上超大粽子，市長黃敏惠說，象徵嘉市人不鬆懈的防疫精神，希望市民口罩戴好戴滿。

莊信棠說，今年的端午口罩特別讓大白熊戴上Q版的自己，帶著游泳圈划龍舟的樣子，圖騰設計是使用立體剪裁，將大白熊的毛髮充實呈現，十分生動可愛；兩側掛著的粽子，也是真正的香包，會飄散出香包傳統的香氣，希望路過的朋友一同回味小時候的香包文化。

黃敏惠表示，2年多前開始，大白熊就陪著所有市民一起口罩戴好戴滿，還曾經上過日本Yahoo的首頁，讓世界看到嘉義市；走出嘉義車站，附近就可以參觀美麗的嘉義市立美術館及嘉義文創園區，還可以欣賞最具代表性的嘉義噴水圓環，歡迎大家端午連假來嘉義市遊玩，除了和大白熊打招呼外，也提醒大家做好防疫工作，才能過平安快樂的端午節。

嘉市長黃敏惠（左）與設計師莊信棠。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠（左）與設計師莊信棠。圖／嘉義市政府提供
大白熊兩側掛大粽子。圖／嘉義市政府提供
大白熊兩側掛大粽子。圖／嘉義市政府提供
沉睡大白熊夜間情形。圖／嘉義市政府提供
沉睡大白熊夜間情形。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠與換上新口罩的大白熊。圖／嘉義市政府提供
嘉市長黃敏惠與換上新口罩的大白熊。圖／嘉義市政府提供

嘉義 口罩 划龍舟

延伸閱讀

中正、嘉義大學競相爭設醫學院 醫界人士：要整體評估

嘉市+668例...進國高中幫12到17歲打第3劑 7日展開

歷史建物舊嘉市公所將活化 黃敏惠：步調慢但值得等待

嘉市專屬桌遊串聯飯店商家 提振疫情經濟

相關新聞

影／胡家琪西點軍校畢業載譽返國 黃偉哲盛讚台灣之光

我國派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書，成為我國第2位自西點軍校畢業的女性軍官，台南市長黃偉哲今...

嘉市沉睡大白熊換端午應景口罩 還掛2顆大粽子

嘉義市火車站前的地標「沉睡大白熊」因應防疫戴上口罩，時有不同變化，端午連假期間，設計師莊信棠將大白熊除換上應景「Q版划龍...

公園遊具綁西瓜刀案 黃偉哲：犯案者心理狀況恐有問題

台南市安南區頂美公園兒童遊具手扶梯遭綁上西瓜刀，造成前往遊玩的5歲幼童手部被劃傷，令家長相當憂心及震驚，議員也相當關切，...

台南三井outlet免費接駁車退場 可付費搭高鐵快捷公車

台南三井outlet開幕後吸引大量人車前往嘗鮮，三井公司配合開幕期間逢假日提供往市區接駁公車及停車場巡迴接駁巴士，現已完...

他因緣際會改裝大腳吉普車 客戶遠從花蓮慕名而至

44歲林昭賢汽修科畢業後，在嘉義縣竹崎鄉經營修車廠，十數年前因緣際會開始改裝越野車，如今作為中南部指標改裝車廠，每年訂單...

保護幼苗！南市議員要求市府配發唾液快篩給公私幼兒園

為保障無法接種COVID-19疫苗之0-6歲幼兒健康，中央宣布6月1日起提供幼童免費領取一份5劑家用快篩試劑，市議員呂維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。