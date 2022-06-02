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公園遊具綁西瓜刀案 黃偉哲：犯案者心理狀況恐有問題
台南市安南區頂美公園兒童遊具手扶梯遭綁上西瓜刀，造成前往遊玩的5歲幼童手部被劃傷，令家長相當憂心及震驚，議員也相當關切，市議員郭鴻儀今天在議會針對此事質詢，台南市警局長方仰寧表示，已鎖定犯案時間加速偵辦，他破案的壓力也相當大。
市長黃偉哲表示，針對此事公園維安要有更好的保護，且經調查孩子的傷口很小，刀上的血跡應是凶嫌或其他人的，但若是綁刀者自己留下來的，顯示他的心理狀況可能有問題，但不論如何這是治安事件也是社會案件，會要求盡速 破案。
郭鴻儀表示，台南治安有這麼差嗎？竟然會有人在公園遊具上綁西瓜刀，造成最脆弱的孩童被西瓜刀劃傷，要求警方務必要儘速破案。
方仰寧表示，經過一天的努力，目前已鎖定犯案時間，就可以加快清查人車鎖定犯案者，並坦言他的破案壓力更大。
連日來台南市議員針對此事表達震驚難以置信，議員蔡筱薇說公園兒童遊具手扶梯竟遭不明人士刻意綁上西瓜刀，痛批兇手實在太變態，這種誇張至極的情況居然在台南發生，無論是單純的惡作劇又或者有心人士的作為，公園主管機關以及警政機關都要詳細調查。
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