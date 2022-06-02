台灣第2位西點畢業女軍官胡家琪返鄉 黃偉哲祝賀

派赴美國西點軍校就讀的陸軍官校學生胡家琪，日前取得畢業證書返鄉，成為台灣第2位自西點軍校畢業的女軍官，台南市長黃偉哲今天前往祝賀與勉勵。

黃偉哲今天到胡家贈送鳳梨及紅榜，期勉胡家琪在軍職生涯表現持續亮麗。黃偉哲說，胡家琪是西點軍校當期畢業生中唯一的台灣學生，身材相對於外國同學嬌小，但體能表現出類拔萃，胡家三姊妹都從軍報國，令人感佩。

台南市政府發布新聞稿指出，陸軍官校史上曾有3名女性通過美國在台協會（AIT）軍文考試，取得赴美就讀西點軍校資格，胡家琪是第2位順利畢業的學生；胡家琪是陸軍官校110年班、正90期學生，107年通過甄選，台灣時間5月22日畢業。

胡家琪在西點軍校表現優秀，4年級期間膺選擔任西點夏季領導營的實習連長，在領導營說明影片中，不僅在迷彩服左胸軍籍布章標示TAIWAN，右臂上也佩掛青天白日滿地紅的國旗布章，曾榮獲全美大學榮譽射擊獎章，為台灣爭光。

胡家琪返台後，將先到台南永康區砲兵訓練指揮部實施分科教育，完訓後再由任職單位43砲指部施予新進人員職前訓練。