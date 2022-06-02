台南三井outlet免費接駁車退場 可付費搭高鐵快捷公車

台南三井outlet開幕後吸引大量人車前往嘗鮮，三井公司配合開幕期間逢假日提供往市區接駁公車及停車場巡迴接駁巴士，現已完成階段性任務，於6月起退場。

交通局表示，隨著沙崙高鐵特定區快速發展，公共運輸也逐漸完整，除了台鐵沙崙線，H31、H62也逐步推動比照市區公車付費搭乘，民眾可多加利用公共運輸前往沙崙地區。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲重視沙崙地區重大建設，也指示交通局隨時檢討各大型開發案的交通配套，在三井outlet開幕時，即要求業者逢假日提供往市區及連接周邊停車場接駁服務，開幕期間每班車平均約有10人搭乘往三井，熱潮過後經統計5月份每班車平均載客量僅約1人，已完成階段任務，將於6月起退場。

王銘德指出，未來前往三井outlet及高鐵特定區，將回歸以既有公共運輸路網服務，包括台鐵沙崙線、高鐵快捷公車H31、H62、大台南公車紅3、紅14、綠16，搭乘至高鐵台南站步行前往，十分便利，民眾可多加利用。

王銘德指出，高鐵快捷公車H31、H62為高鐵公司出資提供的接駁服務，免費優惠僅限高鐵乘客，為了讓運輸資源有效利用，市府協調高鐵公司開放非高鐵旅客付費搭乘，去年9月1日起在沿途各站都可刷卡上下車，而往來高鐵站則是概括性以設定刷卡票價0元的方式提供優惠。

隨著沙崙地區非高鐵旅客增加，為兼顧高鐵旅客服務和公共運輸資源整合運用，自今年6月15日起，將改採憑高鐵車票免費搭乘的優惠模式，旅客請出示當日高鐵車票，包括一般紙票、超商取票、App車票畫面、效期內之回數票或定期票等，均可免費搭乘，非高鐵乘客也可搭乘，但須比照一般公車上下車刷卡收費或投現，且沿途各站均可上下車。